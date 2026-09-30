Carlos Antonio Vélez arremetió contra Cristiano Ronaldo tras salida de Portugal: “Lo de Messi …”

La inesperada salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal en las últimas horas ha despertado todo tipo de reacciones en la prensa internacional. Ante los hechos, el comentarista Carlos Antonio Vélez no se quedó atrás y de manera tajante compartió su punto de vista.

Mientras sus compañeros se encontraban en Copenhague preparando el partido contra Dinamarca por la Nations League, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración y tomó un avión aparentemente a Madrid. España.

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La decisión llegó después de varios cruces alrededor de su relación con Jorge Jesus. Todo comenzó a calentarse tras el partido ante Noruega, cuando el técnico decidió dejar a Ronaldo en el banco y no darle minutos. Después, unas declaraciones del entrenador ante los medios terminaron de encender la situación.

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus, en medio de la polémica

Jorge Jesus habló sobre la suplencia de Ronaldo y dejó más que claro que él tiene la última palabra a la hora de tomar decisiones dentro del equipo. Poco después de esa rueda de prensa, el delantero comunicó que se marcharía de la concentración.

Ronaldo explicó que tomó la decisión luego de hablar con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol. Además, dejó claro que todavía no contó toda su versión de lo ocurrido.

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“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional y en el seguimiento de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la selección nacional”, indicó el técnico.

El capitán portugués también prometió explicar más adelante qué motivos estuvieron detrás de su salida.

“A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”, finalizó.

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Carlos Antonio Vélez habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo

La noticia también generó comentarios en Colombia. Carlos Antonio Vélez se refirió al episodio en su cuenta de X y puso sobre la mesa una comparación con Lionel Messi y su relación con la selección argentina.

“Error del jugador creer que en el nivel actual suyo y de los rivales puede seguir en la selección. Error del DT al llamarlo y convocarlo cuando no lo necesita”, indicó .

El periodista continuó con su análisis de la forma en que terminó el episodio: “Colofón: una salida abrupta, en medio de una crisis que, por su trayectoria, no merece. Lo de Messi fue más inteligente y racional”.

Y agregó una reflexión sobre la importancia de la trayectoria de ambos referentes: “Ojo, que estamos hablando de verdaderas leyendas, lo que obliga a que las formas sean mejores y más dignas”.

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