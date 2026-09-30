New Order regresa a Bogotá este 2026: ¿Cuándo y en dónde se presentará? Todos los detalles

Los fanáticos de la música británica tienen una cita para diciembre de este año. New Order volverá a Colombia este 2026 y esta vez lo hará con un detalle que hace especial la visita: por primera vez, la banda ofrecerá un concierto en solitario en Bogotá, lejos de los festivales que marcaron sus anteriores presentaciones en el país.

La agrupación británica llegará el 9 de diciembre al Movistar Arena de Bogotá, como parte de una nueva gira que la traerá nuevamente a territorio colombiano, diez años después de su última presentación.

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¿Cuándo será el concierto de New Order en Bogotá?

La banda liderada por Bernard Sumner confirmó la fecha a través de sus canales oficiales, mientras que Páramo Presenta anunció el espectáculo en Colombia. New Order también acompañó el anuncio con un mensaje dirigido a sus seguidores bogotanos.

El concierto tendrá una particularidad frente a las dos visitas anteriores de la agrupación. En 2013, New Order llegó al país para el Festival Estéreo Picnic y, en 2016, encabezó el cartel del Festival Sónar. Ahora tendrá un escenario completo para presentar su propio repertorio.

Las entradas se encuentran disponibles mediante TuBoleta y será para mayores de 14 años. Los precios dependen de la localidad y van desde $189.000 hasta $699.000, sin incluir el servicio de la tiquetera.

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New Order llega a Colombia con algunos cambios

La gira de 2026 tendrá una ausencia importante. Stephen Morris y Gillian Gilbert no participarán en los conciertos debido a problemas de salud de los que no se conoce mucho al respecto.

Aun así, New Order mantiene su regreso a Bogotá, donde sus seguidores podrán encontrarse nuevamente con una banda que lleva décadas conectando el post-punk, el synthpop y la música electrónica.

Una banda que cambió la música

La historia de New Order comenzó después de la muerte de Ian Curtis y el final de Joy Division. Bernard Sumner, Peter Hook y Stephen Morris decidieron continuar juntos y, con la llegada de Gillian Gilbert, dieron forma a un proyecto que terminaría marcando la música.

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Con Movement (1981) todavía muy ligado al sonido de Joy Division, la banda encontró poco después una identidad propia. Power, Corruption & Lies (1983) marcó un giro hacia los sintetizadores y la música electrónica, mientras canciones como ‘Blue Monday‘ terminaron convirtiéndose en referentes del sonido de los clubes y del rock alternativo.