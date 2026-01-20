Los 5 jugadores colombianos de fútbol con más tarjetas rojas en la historia: Teo Gutiérrez rompió récord

El fútbol en Colombia es uno de los deportes más populares y apoyados de la historia. Miles de fanáticos siguen el balompié con pasión, gracias a su cariño hacia ciertos clubes y jugadores que han demostrado un talento inigualable.

Varios de los nombres miembros de este deporte han sido capaces de conseguir marcas históricas, con las cuales han roto récords brillantes que han grabado su nombre en lo más alto del fútbol.

Claramente, muchos de estos récords son positivos. Sin embargo, algunos otros son considerados ‘anti-records’, debido a algunos actos negativos.

Más noticias: ¿Muy bajo? Este es el valor de Radamel Falcao en el mercado tras su regreso a Millonarios

Uno de ellos es el de la mayor cantidad de tarjetas rojas recibidas por un jugador colombiano en la historia. Esta es dominada con diferencia por Gerardo Bedoya, aunque recientemente un nuevo nombre subió en la lista.

Los 5 jugadores de fútbol colombianos con más rojas en la historia

Durante el pasado 15 de enero se jugó un partido clave en el fútbol colombiano. El país pudo vivir la primera vuelta de la Superliga Colombiana, entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Este choque acabó con marcador de 1-1, pero también tuvo una expulsión, como fue el caso de Teófilo Gutiérrez, quien salió del encuentro por una simulación.

Dicha expulsión lo dejó fuera del final del choque, pero, también hizo que ‘Teo’ subiera en el ranking de mayor cantidad de rojas en el balompié.

Gutiérrez se convirtió en el cuarto colombiano más expulsado en la historia del fútbol, con un total de 27 rojas, al superar a Victor Aristizabal, delantero que acumulaba 26 expulsiones.

Más noticias: Este es el equipo al que llegaría James Rodríguez; su contratación estaría cerca

La lista completa se posiciona de la siguiente manera:

1- Gerardo Bedoya – 46 rojas

2- Eduardo Pimentel – 33 rojas

3- Francisco Foronda – 30 rojas

4- Teofilo Gutiérrez – 27 rojas

5- Victor Aristizabal – 26 rojas

🚨¡TOP 5 DE JUGADORES COLOMBIANOS CON MÁS EXPULSIONES EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL!



1. Gerardo Bedoya: 46🟥

2. Eduardo Pimentel: 33🟥

3. Francisco Foronda: 30🟥

5. TEO GUTÍERREZ: 27🟥

5. Víctor Aristizábal: 26🟥



📻#ElVbarCaracol sábados y domingos de 1PM a 6PM pic.twitter.com/VtpDQ4F3mR — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 19, 2026

¿Cuándo será la vuelta de la Superliga?

A pesar de la roja, Teófilo Gutiérrez fue clave en esta eliminatoria, ya que empató el encuentro, donde se enfrentan los dos grandes campeones del fútbol en Colombia.

Este choque finalizó por 1-1, por lo que todo queda por decir en el próximo encuentro de vuelta. Este partido se disputará el próximo 21 de enero, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.