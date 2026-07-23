Revelan primer tráiler oficial de ‘EA Sports FC27’: fecha de lanzamiento y más novedades

‘EA Sports FC27’ se prepara para ser uno de los grandes lanzamientos del mundo del ‘gaming’. Esta icónica franquicia que antes era reconocida como ‘FIFA’ vuelve con una nueva entrega para todos los amantes del balompié.

Miles de personas anhelan poder ver nuevos detalles de este videojuego que presentará todas las emociones de la temporada 2026-2027 del deporte rey.

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De hecho, la expectativa se disparó durante este 23 de julio, luego de que EA Sports revelara el primer tráiler de este videojuego. Aquí les contamos todo lo que dejó este adelanto.

Revelan primer tráiler oficial de ‘EA Sports FC27’

‘EA Sports FC27’ ha contado con una expectativa total. Si bien el éxito de FC26 fue aceptable, los fanáticos han estado atentos por la nueva entrega de esta saga, a la espera de mejoras en el ‘gameplay’.

Luego de un año en el que este videojuego prometió escuchar a su comunidad, en este nuevo año parece apuntar a la nostalgia.

Muestra de ello es el regreso de Alex Hunter, quien brilló en esta franquicia hace ya 1 década, y cuyo modo historia encantó a miles de fanáticos de los videojuegos de fútbol.

A esto se suma una de las grandes novedades en la franquicia en los últimos años, como lo es la llegada del mundo abierto. Tal y como sucede con ‘Grand Theft Auto’ y otros juegos de exploración, el ‘EA Sports FC27’ tendrá un lugar para su comunidad fuera de los campos de fútbol como se mostró en su tráiler.

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Esta novedad ha encantado a miles de fanáticos, junto a otros detalles que prometen devolver a este título al foco de la industria de los videojuegos y el deporte.

Cada uno de estos aspectos fueron mostrados en un gran tráiler presentado por EA Sports en sus redes sociales este mismo 23 de julio.

En caso de que se lo haya perdido, aquí se lo dejamos al completo.

Por otro lado, en lo que se refiere a la fecha de lanzamiento, este adelanto mostró que EA Sports FC27 podrá ser disfrutado a partir del próximo 25 de septiembre.

Este título podrá ser jugado en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, además de PC, y consolas de antigua generación como PlayStation 4 y Xbox One.