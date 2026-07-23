Este es el mejor solo de Guns N’ Roses, según Rolling Stone: una obra de arte del rock

Guns N’ Roses es uno de los grupos más grandes en la historia del rock. Este grupo ha encantado a miles de fanáticos, gracias a una potencia que destacó con brillos inolvidables en la década de los ’80’s, y una rebeldía notable en sus canciones.

A partir del talento de cada uno de sus miembros, este grupo ha logrado mantenterse en vigencia, sobre todo con canciones que se han convertido en canciones totalmente inolvidables e icónicas.

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En varias de ellas resaltan, por supuesto, la potencia de Axl Rose, pero también el talento de sus demás musicos, especialmente en la guitarra. Por ello, aquí les contamos cual es el mejor solo en toda la historia de este grupo.

Este es el mejor solo de Guns N’ Roses, según Rolling Stone

Para nadie es un secreto que, Guns N’ Roses cuenta con uno de los catálogos más brillantes y destacados de la historia del rock. La primera etapa de esta agrupación es intachable, gracias a lanzamientos como el doble ‘Use Your Illusion’ o el ‘Appetite for Destruction’.

En estas producciones destacaron varias canciones icónicas, y por supuesto, solos inolvidables. En su historia, Guns N’ Roses ha contado con guitarristas de la talla de: Richard Fortus, Izzy Stradlin, Gilby Clarke, Paul Tobias o Buckethead, entre varios otros.

No obstante, la mayoría suele coincidir en que el más notable fue Slash. Este guitarrista ha conseguido ‘riffs’ y solos inolvidables para el rock.

De hecho, hace algunos meses la revista Rolling Stone reveló la lista de los 100 mejores solos de toda la historia. Dentro de este ranking, en el puesto 25 destacó Guns N’ Roses y Slash.

Según Rolling Stone, el mejor solo de esta banda es el de ‘Sweet Child O’ Mine’, una de las canciones más brillantes de todo el rock.

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Slash dejó un gran despliegue de talento en esta canción, sobre todo con la pasión que siempre lo caracterizó. De acuerdo con dicho listado, este no es solo el mejor solo de esta banda, sino también de la carrera de Slash y de gran parte del género.

Sin lugar a dudas, este éxito demuestra el peso de este grupo, con una de las mejores composiciones en la historia de este género.