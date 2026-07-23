Independiente Santa Fe vs Caracas FC: hora y dónde ver EN VIVO al ‘león’ en Copa Sudamericana HOY

Independiente Santa Fe vs Caracas será, sin dudas, uno de los partidos más importantes para los amantes del fútbol en Sudamérica. El equipo colombiano vuelve al ruedo en la Copa Sudamericana, contra uno de los grandes de Venezuela.

Ambos equipos capitalinos se medirán en este torneo, en medio de la fase clasificatoria para los octavos de final de esta competición. Sin lugar a dudas será un gran choque de titanes para continuar en esta copa.

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Este encuentro será totalmente imperdible, y en caso de que no se lo quiera perder, aquí les contamos todo lo que debe saber sobre este partido.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, Independiente Santa Fe tiene la Copa Sudamericana como uno de los grandes frentes de este segundo semestre de 2026. El equipo colombiano quedó tercero en su paso por la Copa Libertadores.

Luego de esto, el ‘león’ fue relegado a la Copa Sudamericana, donde deberá disputar una eliminatoria antes de jugar por Copa Libertadores.

En frente tendrá a uno de los equipos más destacados de la fase de grupos de este torneo. El club venezolano quedó como segundo en la zona E de la competencia, solo por detrás de Botafogo.

Ambos equipos deberán salir con gran fortaleza, con el objetivo de lograr un resultado positivo en la primera vuelta de esta emocionante eliminatoria.

Aun así, será un partido lleno de igualdad, sobre todo por la grandeza que acumulan ambos equipos, tanto en Venezuela, como en Colombia.

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Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este 23 de julio, por lo que Independiente Santa FE deberá intentar defender su localía.

Por otro lado, la segunda vuelta tendrá lugar el próximo 30 de julio, en el Estadio Olímpico de la UCV de Caracas, con un encuentro que definirá al clasificado a octavos de final.

Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs Caracas

En caso de que quiera ver al detalle este partido, les contamos que puede hacerlo a partir de las 7:30 p.m. de HOY 23 de julio.

Puede disfrutar del encuentro con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de AS y Radioacktiva, y también con la transmisión oficial de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a este servicio.