La expectativa por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI continúa creciendo entre millones de jugadores en todo el mundo. Después de años de rumores, filtraciones y adelantos oficiales, Rockstar Games ha dado nuevos detalles sobre uno de los videojuegos más esperados de la última década.

Además de confirmar información relacionada con la preventa, la compañía también presentó la portada oficial del título, ofreciendo un nuevo vistazo al universo que acompañará esta esperada entrega. A continuación, le contamos cuándo estará disponible GTA 6, cómo acceder a la preventa y todos los detalles revelados hasta el momento.

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¿Cuándo sale la preventa de GTA 6?

La saga de Grand Thef Auto (GTA), desarrollada por Rockstar Games es un de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos. Su concepto central se basa en ofrecer libertar total dentro de un contexto criminal. De hecho, su nombre hace referencia al término legal estadounidense que se refiere al robo de vehículos.

El videojuego permite que los jugadores puedan crear su propio personaje y convertirse en el deje de un imperior criminal propio. Se puede colaborar o competir con otros jugadores en el línea en un mundo que se actuzaliza constantemente.

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Según lo que han dado a conocer, la preventa iniciará el próximo 25 de junio de 2026. Es decir que, podrás comprar anticipadamente a través de las tiendas digitales el juego que, se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026.

La carátula oficial ya se conoció: en ella destacan los dos protagonistas, Lucía y Jason, junto a elementos icónicos de la región. La ambientación se desarrolla en el estado ficticio de Leónida, con Vice City como epicentro.