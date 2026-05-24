El videojuego más largo del mundo: tardaría más de 400 días en completarlo al 100%, ¿Lo jugaría?

Un videojuego puede presentar una cantidad enorme de emociones. Varios títulos han sido capaces de encantar a miles de fanáticos, sobre todo por sus tramas, personajes y la capacidad de encantar a los ‘gamers’ con su inmersión.

Varios videojuegos han marcado la vida de los fanáticos, sobre todo por la forma en que han encantado a los fanáticos. Muchos recuerdan con gran claridad el momento en que superaron ciertos títulos.

Distintas entregas han sido superados por los ‘gamers’ en cuestión de días, semanas o incluso meses. No obstante, en este caso les hablaremos sobre el juego más largo de toda la historia.

¿Cuál es el videojuego más largo de todo el mundo?

¿Alguna vez se ha imaginado pasar 1 año completo jugando un solo videojuego? Esto puede parecer imposible. Sin embargo, es posible en el título más largo en la historia del ‘gaming’.

Grandes videojuegos han resultado bastante complejos para los ‘gamers’, gracias a su nivel de dificultad. No obstante, pensar en durar más de 1 año en superar un videojuego puede sonar utópico.

Sin embargo, hay un título que no puede ser superado en menos tiempo. Se trata de ‘The Longing’, un título que tiene una duración de 400 días en tiempo real, lo que supone gran dificultad para quienes decidan pasar este videojuego.

La historia de esta entrega habla sobre Shade, un protagonista cuya única tarea es esperar a que su rey despierte. Este título fuerza al jugador a esperar durante este tiempo, por lo que el juego no puede ser terminado antes.

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Este videojuego, de hecho, cuenta con varios finales, los cuales varían de acuerdo a la cantidad de tiempo que decida jugar después de estos 400 días.

Claramente, aunque suene a un título aburrido, su lugar está asegurado en la historia, gracias a ser el videojuego más largo en toda la historia del ‘gaming’.

En caso de que quiera disfrutar de este título, les contamos que puede encontrarlo en Steam. De hecho, también tiene una versión en Google Play, para disfrutarlo desde su celular.

Sin lugar a dudas, este videojuego le tomará mucho tiempo, pero podrá decir con orgullo que logró pasar el título más largo en la historia del ‘gaming’, como un hito histórico como amante de los videojuegos alrededor de todo el mundo.