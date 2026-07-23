‘Avengers: Doomsday’ rompe increíble récord con su tráiler: superó a película históricas

‘Avengers: Doomsday’ es, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de los últimos años. Esta producción ya cuenta con miles de fanáticos, quienes han seguido esta saga de forma fiel a nivel internacional.

Aun falta tiempo para su estreno, aunque, esta película se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de que se lanzara el tráiler oficial de esta producción.

Más noticias: Avengers Doomsday ya tiene tráiler: el regreso que sacudió a los fans de Marvel

Marvel mostró el primer adelanto de este ‘film’, y de hecho, la emoción ha sido total, a partir de estos primeros detalles. Incluso, esta película rompió un increíble récord y aquí se lo contamos.

‘Avengers: Doomsday’ rompe increíble récord con su tráiler

‘Avengers: Doomsday’ ha logrado generar una gran expectativa en redes, y en la industria del cine. Esta producción particular, promete grandes emociones, sobre todo con el regreso de actores de la talla de Robert Downey Jr.

Esta película presentará una nueva era para este grupo de superhéroes, por lo que todos los amantes de este género, y de Marvel, están atentos a este lanzamiento.

De manera particular, esta producción ha demostrado su importancia hace muy pocas horas. ‘Avengers: Doomsday’ lanzó su tráiler y la emoción fue notable.

Dicho ‘film’ contó con el apoyo de todos los fanáticos desde este adelanto, y de hecho, únicamente con su tráiler rompió récords.

El adelanto de ‘Avengers: Doomsday’ se convirtió en el segundo más visto en la historia en 24 horas, incluso por encima de varios videojuegos, y de grandes producciones de película.

Los primeros detalles de este ‘film’ lograron superar a películas de Disney, o también videojuegos en su tráiler, como fue el caso de ‘GTA VI’, que contó con más de 400 millones de reproducciones en su primer día.

Más noticias: ¿Chris Evans regresa como Capitán América en ‘Avengers: Doomsday’? Esto reveló el tráiler

Cabe recordar que el tráiler más visto de la historia en 24 horas, hasta el momento, ha sido el de ‘Spider-Man: Brand New Day’, con un total de 719 millones de visualizaciones.

El alcance de ‘Avengers: Doomsday’ en este primer adelanto fue de 503 millones de visualizaciones, por lo que la emoción ha sido total.

Cabe recordar que esta producción tendrá su salida oficial el próximo 18 de diciembre de este año. Por ello, en los próximos meses se espera que Marvel revele nuevos detalles sobre lo que será esta película.