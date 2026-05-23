Así podrá jugar a la Copa del Mundo desde el FC26: nuevo modo llegará al videojuego en pocos días

La Copa del Mundo 2026 es una de las grandes atracciones de este año para los amantes del fútbol. Este torneo volverá a premiar a la mejor selección del balompié a nivel internacional, con grandes figuras presentes desde México, Estados Unidos y Canadá.

Miles de fanáticos desean que este torneo ya empiece. Sin embargo, también desean disfrutarlo en otros campos como lo son los videojuegos.

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Claramente en este campo el rey es el FC26, y este título prepara un modo imperdible para vivir este torneo desde adentro, y aquí les contamos todos los detalles.

Llega el ‘Modo Mundial’ al FC26

Sin lugar a dudas, el EA Sports FC26 es el título rey del mundo de los videojuegos. Este título presenta a jugadores y equipos totalmente imperdibles.

Claramente, el EAFC26 empieza a calentar para poder vivir el Mundial 2026 desde este videojuego. Contrario a años anteriores, este videojuego no tiene la licencia de FIFA, por lo que no contará con el nombre oficial de este torneo.

Sin embargo, si se prepara un modo que servirá como simulación para esta gran competencia. El EAFC26 está a nada de agregar un estilo de juego que contará con todas las emociones de la Copa del Mundo.

Según ‘insiders’ de este videojuego, EAFC26 añadirá el nuevo modo el próximo 27 de mayo. Este incluirá un total de 50 selecciones licenciadas, un torneo llamado ‘Worlds Game’, y el regreso de Brasil al videojuego incluido Neymar.

🚨 World Cup Mode starts Wednesday



• ✅ 50+ National Teams

• ✅ New stadiums

• ✅ Neymar 🇧🇷 is back



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/qr3ZjydGFC — EAFC 26 News (@FC26News_) May 23, 2026

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Sin lugar a dudas, esto genera una gran cantidad de emociones para los amantes de los videojuegos, y también para los fanáticos del fútbol, quienes se preparan para estremecerse durante la Copa del Mundo.

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo?

Indudablemente, la emoción por el Mundial de 2026 es total. Todos los amantes del fútbol cuentan los días para ver la pelota rodar con las máximas figuras del balompié.

El gran inicio será el próximo 11 de junio, cuando México choque contra Sudáfrica. Este torneo tendrá una duración de más de 1 mes, y su final se dará a mediados de julio, desde Nueva Jersey, donde se coronará un nuevo campeón del mundo, luego de la consagración de Argentina en 2022, cuando derrotó a Francia en medio de una emocionante tanda de penales.