Así puede activar el ‘Modo Metallica’ en WhatsApp: este es el paso a paso para vivir el metal de cerca

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Este grupo ha enamorado a miles de fanáticos, a partir de décadas que han permitido encantar a distintas generaciones, gracias a su talento y fuerza notable.

Esta agrupación ha estremecido a muchos, y de hecho, se ha convertido en parte clave la personalidad y los gustos musicales de millones de amantes al metal en el mundo.

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Si usted es uno de ellos, y quiere demostrar su pasión por esta banda en su vida diaria, aquí les contamos como puede activar el “Modo Metallica” en su teléfono celular con WhatsApp.

Así puede activar el ‘Modo Metallica’ en WhatsApp

La fanaticada de Metallica es una de las más emocionantes y pasionales en la historia del metal. Este grupo cuenta con miles de personas que siguen a esta banda desde hace años, con shows, giras y éxitos indudables.

Si usted es uno de los grandes amantes de este grupo, es probable que quiera vivirlo incluso en su teléfono celular. De hecho, esto es posible, gracias a aplicaciones como WhatsApp.

Esta app cuenta con miles de usuarios a nivel internacional, gracias al alcance que ofrece, y las opciones de mensajería con las que cuenta.

Incluso, en esta aplicación puede contar con un ‘Modo Metallica’ gracias a una serie de opciones que puede activar de forma sencilla.

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Si quiere vivir el metal desde su celular, les contamos que puede hacerlo de forma sencilla, con el siguiente paso a paso:

Descargar Nova Launcher y una imagen de la banda en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Gracias a esto, puede personalizar el icono, y algunos detalles de los detalles de apariencia en la aplicación. Sin embargo, no se lo único que puede modificar.

En el fondo de sus chats también podrá poner una foto de la banda. Para ello deberá descargar la imágen que desea, y elegirla en el apartado de ‘fondo de pantalla’ en su chat.

De esta forma podrá disfrutar de lo mejor de Metallica desde su WhatsApp, con una gran cantidad de pasión, como caracteriza a los amantes de este grupo.