The Cure, Wet Leg y más artistas presentes en el EAFC 26: este es el soundtrack del videojuego

El EAFC 26 está apunto de salir al mercado de los videojuegos. Los amantes del balompié se preparan para una nueva temporada desde sus consolas, tal y como ha sido de manera tradicional gracias a EA Sports.
Las novedades de este nuevo título han llenado de gran emoción a los amantes de la industria de los videojuegos, por lo que la expectativa es total.
Más noticias: Así puede jugar PlayStation 3 desde su celular con un simple truco: sus videojuegos favoritos totalmente gratis
Sin embargo, en la actualidad, a pocos días de darse este lanzamiento, la desarrolladora de este título reveló el soundtrack de videojuego, con el rock, por supuesto, presente.
El soundtrack de EAFC 26
Para nadie es un secreto que varios ‘soundtracks’ presentes en la franquicia ‘FIFA’ han sido inolvidables. Todo amante de esta saga recuerda canciones históricas como ‘Song 2’ de Blur en FIFA 98, o ‘Love Me Again’ de John Newman en épocas más recientes.
Esto hace que año tras año, ante la salida de una nueva edición de este videojuego, uno de los focos principales es su ‘soundtrack’.
Claramente el nuevo EAFC 26 no ha sido una excepción. La salida oficial de este videojuego se dará el próximo 18 de septiembre.
Sin embargo, desde la desarrolladora del videojuego se reveló el ‘soundtrack’ oficial este 15 de septiembre.
Como cada año, el EAFC 26 guarda varios éxitos míticos, incluso, con la presencia de varias bandas de rock destacadas, como es el caso de The Cure o Wet Leg.
La banda de Robert Smith llegará a este videojuego, gracias a una canción histórica como lo es ‘And Nothing Is Forever’.
Por otro lado, Wet Leg brillará con una canción de la talla de ‘Pond Song’, para acompañar por todo lo alto sus partidas de fútbol.
Más noticias: Los 3 videojuegos que llegan GRATIS en septiembre para PS5 y PS4
Particularmente, este ‘soundtrack’ cuenta con 91 éxitos, y aquí les tenemos toda la lista completa de canciones.
‘Soundtrack’ completo
- Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor
- Alewya – Selah
- Aminé – Vacay
- Animal Collective – Love On the Big Screen
- AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love
- Artemas – this ones gonna hurt me
- Baby Universe – We Can Pretend
- Bag Raiders, Panama – Flowers
- Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton
- Bearcubs – Take Me Home
- Big Wild ft. iDA HAWK – Universe
- Bou ft. DRS – Mercy
- Boy Amor – Surfin’
- Brent de la Cruz – Save Your Breath
- CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR
- Catching Flies – Iajo
- cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately
- corto.alto – DON’T LISTEN
- D.O.D ft. RAHH – Sunshine
- Deki Alem – Fun
- Djo – Back On You
- DNMO & Confz – Slumber
- Dominic Fike – upset & aggressive
- DYSTINCT, 3robi – MA3LISH
- Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins
- Ed Sheeran – Symmetry
- Falle Nioke – Heaviness
- Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas
- Fred again.. (ft. Skepta & PlaqueBoyMax) – Victory Lap
- Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang
- Good Neighbours – People Need People
- Graft – Headliner
- Gurriers – Erasure
- HAIM – Gone
- hard life – y3llow bike
- Haute & Freddy – Fields of Versailles
- INJI – GOOD TIME GIRL
- Jack Garratt – Higher
- Jadu Heart – U
- Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
- Jazz Alonso – SCORPION
- JENNIE – like JENNIE
- Jersey – Colors Turn Grey
- Joalin – Camaleón
- John Glacier – Emotions
- Joy Crookes – Fade Your Heart
- Joy Overmono & Skiifall – Lippy
- KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days
- King Princess – Cry Cry Cry
- Kinky – Sonido de la Casa
- KMB – BOMBAY
- Kofi Stone – Colours In My Mind
- Kojey Radical – Conversation
- Labrinth – Stardust
- Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood
- Liza ft. 7 – PARALLEL
- Lover’s Skit – Poor Business Man
- Malka – Jilala
- Master Peace – Spin The Block
- Master Peace – There’s No More Underground
- Mei Semones – Dumb Feeling
- Mergui – Risk It All
- Mild Minds – LAST CHANCE
- MORN – Modern Man
- Moses Yoofee Trio ft. ENNY – GREEN LIGHT
- Mumzy Stranger, Muza – KI KORI
- Myd – Our Home
- Myles Smith – Gold
- Nick León ft. Esty & Mediopicky – Millennium Freak
- Obongjayar – Not In Surrender
- Original Koffee – KOFFEE
- Pahua – Gritar
- Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl – Passe A Respeitar
- PARTYOF2 – all 4 the best
- PinkPantheress – Girl Like Me
- PLS&TY ft. Sofiya Nzau – Your Love (Antdot Remix)
- Polo & Pan (ft. Metronomy) – Disco Nap
- Pulp – Spike Island
- Raf Saperra & Ikky – Ni Billo
- Reaper – Shark
- reezy – SABÍA QUE NO
- Rels B – UYUNI
- RIO KOSTA – Mountain Top
- Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning
- Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers
- Sampa The Great – Can’t Hold Us
- Saya Gray – ..THUS IS WHY ( I DON’T SPRING 4 LOVE )
- sheng – BENZ 奔驰
- Silver Gore – All The Good Men
- Sofia Kourtesis – Sisters
- SOMETHING ELSE, Stephan Jolk (feat. BaianaSystem) [Alok, Kawz] – Miçanga
- Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls
- Soulwax – Run Free
- Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’
- Sudan Archives – DEAD
- Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane
- The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
- The Glitch Mob – Wild Inside
- Tom Grennan – Cool With That
- Tshegue – MOTO
- UFOs – UFO
- VLURE ft. Psweatpants – Something Real
- Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind
- Wet Leg – pond song
- Weval – MOVING ON
- Woodcamp – Eatin’ Good
- Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You
- Young Miko – Wassup
- Yuno – Gimme Ocean