Revelan posible fecha de salida del EA Sports FC27: vuelve el gran videojuego de fútbol

EA Sports FC27 será, sin lugar a dudas, uno de los videojuegos más esperados de los próximos meses en la industria del ‘gaming’. Este título volverá a presentar todas las emociones del fútbol para los amantes del balompié.

Tal y como ha sucedido con las últimas entregas de la saga, los fanáticos de este legendario título esperan de forma notable la salida de esta nueva versión para 2027.

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Aunque el ciclo de FC26 aun no se ha cerrado, los preparativos para FC27 ya han empezado su rumbo. De hecho, el título ya tendría una posible fecha de salida, y aquí les contamos de cual se trata.

Revelan posible fecha de salida del EA Sports FC27

Para nadie es un secreto que, el EA Sports FC, antes conocido como FIFA, ha encantado a miles de fanáticos del ‘gaming’ y el fútbol en los últimos años.

Esta entrega promete un nuevo regreso en 2027, después de todo el entretenimiento y contenido que ha presentado su edición ’26.

Entre las novedades se esperan, por supuesto, nuevos uniformes, nuevos fichajes, nuevas ligas, y claramente, una jugabilidad que pueda pulir algunos errores que no han gustado al público en 2026.

Aunque la temporada de fútbol de clubes no ha empezado, y el foco está en la Copa Mundial de la FIFA, el FC27 se prepara para una llegada triunfal en muy poco tiempo.

La espera para volver a los campos de fútbol virtuales sería de apenas 2 meses, y de hecho, ya habría una fecha proyectada para la salida de este título.

Según reportes de ‘insiders’ de la industria del ‘gaming’, este título llegaría cerca del 25 de septiembre. Aun así, EA Sports aun no ha revelado detalles del desarrollo, ni tampoco un tráiler de lo que se verá en este videojuego.

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Por el momento, EA Sports no ha revelado de manera oficial en que consolas saldrá este título. Sin embargo, se espera que su salida se dé tanto para consolas de nueva, como de antigua generación.

Lo cierto es que, habrá que esperar por novedades oficiales por parte de la empresa oficial desarrolladora de este ‘gaming’. Sin embargo, la emoción de los fanáticos del fútbol y el ‘gaming’ es total por lo que será el lanzamiento de este título.