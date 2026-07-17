¿Lamine Yamal se pierde la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Video enciende las alarmas

Lamine Yamal será una de las estrellas que recibirán atención en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El extremo español ha sido uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo y del mundo a sy corta edad.

Esta es una de las mejores armas ofensivas de España. Sin embargo, su presencia en el partido decisivo de la cita orbital estaría en peligro, por lo que muchos empiezan a encender sus alarmas.

Más noticias: Leyenda del rock estará en la ceremonia final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: quién, hora y dónde verlo EN VIVO

Un video dejaría ver que el atacante podría tener que saltarse este partido, y aquí les contamos los detalles de esto.

¿Lamine Yamal se pierde la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

España ha gozado de un nivel resaltante durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ibérico ha demostrado su poderío tanto en defensa como en ataque, y esto ha sido posible gracias a armas como Lamine Yamal.

El jugador del Barcelona ha brillado en cancha, y de hecho, fue clave durante el partido de semifinales entre España y Argentina, a pesar de no haber marcado ni asistido.

Claramente, buena parte de las posibilidades de España para levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasan por este jugador. No obstante, existe el riesgo de que este delantero se pierda el encuentro.

En las últimas horas se ha viralizado un video de uno de los recientes entrenamientos de España antes de este partido decisivo. En ellos se ve a Lamine Yamal apartado del grupo.

De hecho, otro de los detalles es que Yamal tiene en su muslo lo que parece ser un vendaje, algo que ha preocupado a muchos.

Más noticias: A qué HORA inicia la Final del Mundial 2026: Así podrá ver transmisión EN VIVO desde Colombia

Cabe recordar que el extremo llegó con dificultades musculares a este torneo, por los cuales se perdió el debut frente a Cabo Verde, por lo que la preocupación española es real.

¿Es una trampa?

A pesar de que este video se viralizó rápidamente, algunos hinchas argentinos han optado por no creer. De acuerdo a varios fanáticos, esto se trata de un truco para hacer creer que el extremo no jugará.

Aun así, los hinchas de España han manifestado su preocupación, y esperan que Yamal sea parte de este partido que definirá al campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026.