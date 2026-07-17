Hace unos meses, cientos de personas empezaron a hablar sobre la nueva medida que propuso la alcaldía de Bogotá sobre el pico y placa los sábados. Todo esto buscaba ayudar a descongestionar la ciudad y que así las personas se pudieran movilizar en sus vehículos sin problema los fines de semana, sin tener que pasar muchas horas en los trancones.

Sin embargo, después de que dieron a conocer la propuesta, no se volvió a hablar más de la medida y varios ciudadanos empezaron a especular sobre lo que podría pasar. Por eso, en esta oportunidad, le presentamos todo lo que se sabe de esta propuesta y si en realidad va a empezar a regir en la ciudad.

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¿Habrá pico y placa en Bogotá los sábados? Esto se sabe de la medida que anunció la Alcaldía

Han pasado un poco más de ocho meses desde que se dio a conocer todo lo que sería la medida de pico y placa los días sábados en la capital del país. Sin embargo, hasta ahora nada ha empezado a regir y aún hay muchas personas a la expectativa de lo que podría pasar con esta medida.

Según dio a conocer el concejal Juan David Quintero, la Secretaría de Movilidad informó que esta medida sigue estando en revisión, así que se estarían elaborando todos los documentos técnicos y jurídicos para poder aplicarla. Por ahora, no hay información sobre cuánto tiempo va a durar esta revisión, así que no se conoce la fecha exacta en la que empezaría a regir esta normatividad en la capital.

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Además, agregaron que la alcaldía se había encargado de dar a conocer la medida en lo que fue un borrador, pero sin que esto significara que ya iba a empezar a aplicar en toda la capital. Pues esto es algo que sigue en estudio y, por ahora, no hay algo claro que vaya a empezar a regir en Bogotá.

Esto quiere decir que en Bogotá solo va a seguir rigiendo la medida de pico y placa de lunes a viernes de forma habitual. Los fines de semana solo va a aplicar el pico y placa regional normal que está vigente cuando hay un puente festivo, con el fin de descongestionar las entradas y salidas de la ciudad.