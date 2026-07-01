PlayStation anuncia grave noticia para el mundo del ‘gaming’: llueven críticas a toda la industria

PlayStation sorprendió a toda la industria del ‘gaming’ este 1 de julio. El mundo de los videojuegos quedó totalmente sorprendido luego de que esta icónica franquicia revelara una noticia inesperada.

Luego de años de fabricar videojuegos a gran escala, esta empresa reveló que cambiará sus procesos de manera total.

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El mundo del ‘gaming’ cambia sin vuelta atrás, en una auténtica modificación que deja a un lado todo lo conocido hasta ahora, y aquí se lo contamos.

PlayStation cambia la industria de los videojuegos para siempre

Para nadie es un secreto que, PlayStation es una de las franquicias más grandes y reconocidos en la historia del ‘gaming’ a nivel internacional.

Esta empresa ha brillado, sobre todo por el lanzamiento de grandes consolas y videojuegos que han marcado época.

Sin lugar a dudas, esta empresa ha marcado la infancia y adolescencia de miles de personas alrededor de todo el mundo.

Aun así, en el último tiempo esta industria ha cambiado de forma notable y de hecho, prepara una modificación que dejará de lado un modelo icónico de años de antiguedad.

Este 1 de julio, PlayStation reveló que dejará de lanzar videojuegos en formato de disco, tal y como sucedió por décadas.

Aunque este modelo fue un éxito icónico y se convirtió en un producto inolvidable para los amantes de los videojuegos físicos, esto dejará de ser así.

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De ahora en adelante, PlayStation optará por solo lanzar videojuegos en formato digital, por lo que no existirán más ediciones de disco.

Se nos acaba de atragantar la comida.



PlayStation confirma en su blog oficial que dejará de producir juegos en físico a partir de enero de 2028. Los nuevos títulos se lanzarán únicamente en la PlayStation Store y en tiendas a través de, exclusivamente, formato digital. pic.twitter.com/VmnzCdXjmF — Chiclana & Friends (@ChiclanaFriends) July 1, 2026

Según lo explicado por esta empresa, esto responde a las costumbres actuales del mercado, y el auge de los videojuegos digitales a nivel mundial.

Claramente esto ha tomado a todos desprevenidos. Por el momento se desconoce si Xbox también tomará esta postura. Sin embargo, lo cierto es que esta noticia cambia para siempre la industria de los videojuegos.

Este cambio está a la altura del momento en el que se dejaron de usar disquetes para disfrutar de los videojuegos, por lo que los amantes del ‘gaming’ han demostrado su asombro en redes sociales.