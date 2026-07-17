Alcaldía ofrece cursos con certificación GRATIS de IA y desarrollo de software; así puede aplicar

La alcaldía de Bogotá ya anunció el listado de cursos GRATIS que va a tener a lo largo del mes de julio con el fin de seguir con su programa de formación para el trabajo. Esta vez, hay diferentes cursos para todos los gustos y cuentan con certificación en formación virtual, presencial o hibrida.

Hay que tener en cuenta que el listado de cursos disponibles se hizo basado en las áreas que más están recibiendo personal en la actualidad. Así que todos estos son sectores que vienen creciendo rápidamente y podrían ayudar a los jóvenes a poder entrar al mercado laboral con mayor facilidad.

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Cursos con certificado GRATIS en desarrollo de software; paso a paso para incribirse

Por medio del programa ‘Experta’ en Bogotá, se han dado a conocer los cursos que están habilitados en este mes. Cada uno de ellos tiene una duración de 50 a 60 horas; algunos son en modalidad virtual, mientras que otros se manejan de forma híbrida, presencial y virtual, con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje.

Los programas disponibles son: Inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud computing, desarrollo de software, analítica de datos y transformación digital. Las inscripciones estarán abiertas desde el 13 y hasta el 22 de julio por medio de la página web de Experta.

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Tenga en cuenta que para poder realizar todo el proceso de inscripción debe cumplir con todos los requisitos, entre ellos llenar el formulario, ser mayor de edad y vivir en la ciudad de Bogotá. Además, debe adjuntar su documento de identidad y certificar que la información que está dando es totalmente verídica.

En el momento de la inscripción, va a poder conocer si el curso de su elección será dado de forma virtual, presencial o híbrida, ya que esto no es igual en todos los casos. Los cupos son limitados, así que se recomienda poder hacer todo el proceso de inscripción rápidamente para que no se vaya a quedar por fuera.