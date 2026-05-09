Revelan la primera foto de Valverde tras su altercado con Tchouameni: causó gran revuelo

El Real Madrid vivió momentos de gran polémica en las últimas horas. Luego de llevar una actualidad deportiva sumamente irregular, el equipo ha tenido que atravesar algunas confrontaciones internas entre sus jugadores.

El pasado 7 de mayo saltó la noticia de que Federico Valverde y Aurelién Tchouameni habían sostenido un altercado que acabó con el uruguayo en el hospital. El jugador ‘charrúa’ tuvo un importante corte en su rostro, por lo que debió recibir atención médica.

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Claramente este acto causó gran revuelo, y se mantuvo hasta este 8 de mayo, sobre todo luego de que salieran las primeras imágenes de Valverde luego de este incidente.

Revelan las primeras imágenes de Fede Valverde tras el incidente con Aurelién Tchouameni

Las últimas horas han sido sumamente caldeadas para los fanáticos del Real Madrid. En medio de malos resultados deportivos y un señalamiento directo hacia Kylian Mbappé, sus jugadores parecen estar en medio de un ambiente tenso.

Aurelién Tchouameni y Federico Valverde fueron los protagonistas de la última polémica, luego de que el uruguayo y el francés tuvieran un duro ‘rifirrafe’ en medio de un entrenamiento.

Según confesó el uruguayo en un comunicado de prensa, no hubo golpes entre ambos, pero si hubo una disputa que acabó con un golpe accidental contra una mesa para el uruguayo.

Este choque le habría causado un corte en su frente, por lo que tuvo que recibir puntos de sutura y atención médica. Por su parte el Real Madrid anunció que abriría un expediente disciplinario para ambos.

En medio de esta polémica, ambos volvieron a estar en el ojo del huracán este 8 de mayo, luego de que se revelaran las primeras imágenes de Valverde después de esta disputa.

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A través de su perfil de Instagram, Mina Bonino, la pareja de Valverde, publicó una fotografía junto al deportista, donde se le puede ver con una gorra.

👀 PRIMERA IMAGEN de VALVERDE tras el INCIDENTE con TCHOUAMÉNI.



🧢 Su mujer ha compartido en sus redes una imagen del uruguayo con gorra. pic.twitter.com/KT5VCrnQGy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 8, 2026

En un principio no se evidencia ningún corte. Sin embargo, esta imagen causó revuelo, por lo que la propia Bonino reveló que esta herida no es visible con la gorra.

📲 Mina Bonino, esposa de Fede Valverde, en Instagram:



“Se golpeó la cabeza, tiene una gorra”



“Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer?”



“¿Quieren ver… pic.twitter.com/c9j65sDgET — Madrid Sports (@MadridSports_) May 8, 2026

A pesar de este revuelo, la situación parece resuelta. Por su parte el club publicó un comunicado oficial donde reveló que ambos se pidieron disculpas, y que decidieron imponer una multa de 500.000 euros para ambos deportistas.