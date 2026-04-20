Este es el colombiano con más títulos en la historia del fútbol: ¿Luis Díaz cerca de superarlo?

Luis Díaz logró una fecha clave para el fútbol colombiano e internacional durante el pasado fin de semana. El ‘guajiro’ conquistó un nuevo título luego de convertirse en nuevo campeón de la Bundesliga en Alemania.

El extremo colombiano volvió a brillar, esta vez en un clima de celebración luego de que su club derrotara al Stuttgart, para así coronarse como líder inalcanzable del fútbol teutón de manera matemática.

Este título es el primer trofeo liguero para Díaz en el fútbol alemán, con el que cosecha una nueva conquista para su carrera, que ya tiene un palmarés bastante amplio.

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Gracias a este logro, Díaz está cerca del líder histórico colombiano en títulos a nivel de clubes, y aquí les contamos cual es la diferencia.

¿Quién es el colombiano con más titulos de fútbol a nivel de clubes?

Indudablemente, a lo largo y ancho de la historia del fútbol, varios colombianos han destacado, y han logrado tatuar su nombre con tinta indeleble en distintos clubes.

Partidos, torneos o trofeos han llevado el legado de futbolistas colombianos a lo más alto del mundo. Varias figuras se han consagrado de manera repetida en numerosos países.

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Uno de ellos es justamente Luis Díaz, el ‘guajiro’ conquistó su título 16 en forma de Bundesliga, lo que lo hace campeón local en el continente europeo de Portugal, Inglaterra y ahora Alemania.

Esta cifra de conquistas es sumamente alta para un futbolista colombiano. De hecho, Díaz está cada vez más cerca del liderato en esta categoría.

El futbolista colombiano con mayor cantidad de trofeos en la historia del fútbol es James Rodríguez. El mediocampista logró ser campeón de forma repetida en equipos como el Oporto, el Real Madrid o el propio Bayern Munich.

Gracias a su gran nivel, el astro conquistó 25 trofeos, por lo que la diferencia es de 9, sobre Luis Díaz. El ranking completo marcha de la siguiente manera:

1- James Rodríguez – 25 trofeos

2- Mateus Uribe – 19 trofeos

3- Ivan Rámiro Córdoba – 17 trofeos

4- Alexis Henríquez – 17 trofeos

5- Sergio Ótalvaro – 17 trofeos

6- Luis Díaz – 16 trofeos

7- David Ospina – 16 trofeos

8- Wilmar Barrios – 16 trofeos

9- Teofilo Gutiérrez – 16 trofeos

10- Macnelly Torres – 16 trofeos

Colombianos con más títulos

🎯L Ligas

🎯IN Internacionales

🎯N Copas nacionales:



2️⃣5️⃣James Rodríguez 8L, 7 IN, 10N

1️⃣9️⃣Matheus Uribe 5L, 2 IN, 12N

1️⃣7️⃣iván R. Córdoba 5L, 4 IN, 8N

1️⃣7️⃣Alexis Henríquez 8L, 3 IN, 6N

1️⃣7️⃣Sergio Ótalvaro 11L, 2 IN, 4N

1️⃣6️⃣Luis Díaz 6L, 0 IN,… pic.twitter.com/uVhEVX3PCT — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 19, 2026

Esta diferencia puede parecer grande, pero, Luis Díaz aun puede conquistar 2 trofeos más en apenas semanas, y achicar esta distancia entre dos grandes absolutos del fútbol en Colombia y el mundo.