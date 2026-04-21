Real Madrid cerca de perder a su primer fichaje para el 2027: es una estrella del fútbol mundial

El Real Madrid empieza su planificación para la 2026-2027. El equipo español aun no culmina su participación en todos los torneos, aunque, tras su caída en Champions League, varios fanáticos dan por terminado este periodo.

Los ‘blancos’ no lograron ni siquiera un título en esta temporada, por lo que la preocupación de sus fanáticos es total, sobre todo por el nivel mostrado por varios jugadores.

Este cierre sería aprovechado por el equipo español, con la ambición de renovar su plantilla. Sin embargo, estos planes empezarían a verse truncados, ya que el Real Madrid estaría cerca de perder a su primer fichaje.

Real Madrid cerca de perder su primer fichaje de 2027

Gracias al destacado nivel de algunos contrincantes en los últimos años, el Real Madrid de Florentino Pérez anotó varios jugadores en su agenda. Distintas estrellas han recibido el interés de los ‘blancos’.

Con algunos de estos, los ‘merengues’ han planeado empezar negociaciones. Aun así, otros empiezan a ser descartados desde ya.

Justo uno de estos casos es el de Ibrahima Konaté, el gran defensor del Liverpool que comparte zaga central con Virgil Van Dijk. El francés ha estado cerca de finalizar su contrato con los ‘Reds’, razón por la que recibió gran interés por parte de otros equipos de Europa.

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Sin embargo, Konaté se alejaría de estos rumores. De hecho, buscaría renovar su contrato con el Liverpool, según confirmó hace muy pocas horas.

“Hemos hablado con el club, estamos cerca de un acuerdo” confesó Konaté sobre su vinculo con el equipo de Liverpool.

Esto truncaría los planes del Real Madrid de reforzar su línea defensiva. Aun así, algunos fanáticos han mirado esto con optimismo, al asegurar que el francés ha bajado su nivel, por lo que ven con buenos ojos su alejamiento del equipo español.

¿Hay alternativas?

Por el momento no se han confirmado nuevos intereses del Real Madrid hacia otros defensores, aunque los planes de renovar esta linea se mantendrían, incluso con una posible salida de Antonio Rudiger.

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Se espera que el club blanco monitoree la situación de varios jugadores, e incluso, espere al Mundial de 2026, para así poder ver a los defensores que despunten en este torneo, para empezar negociaciones.