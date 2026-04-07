Partidos de Champions League HOY 7 de abril: Luis Díaz se mide al Real Madrid y más

La Champions League es, sin dudas, uno de los torneos más grandes y reconocidos del balompié a nivel mundial. Esta competencia entrega la corona de mejor club en el mundo europeo, y este 2026 no será la excepción.

La ‘orejona’ continúa este año su rumbo, y de hecho, este 7 de abril prepara el gran inicio de una fase clave, como lo son los cuartos de final, con 8 equipos que llegan con grandes ambiciones.

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Este martes se dará el comienzo de esta ronda, con partidos imperdibles, incluida la participación de Luis Díaz, quien se medirá a un gigante como lo es el Real Madrid.

Para que no se pierda ni un solo choque de esta competencia, aquí les tenemos el calendario, y también los horarios de inicio para cada uno de estos partidos.

Los cruces de cuartos de final de la Champions League

La Champions League ha dejado una gran cantidad de emociones en esta edición de 2026. El máximo campeonato de clubes de Europa ha dejado varias sorpresas, incluso con grandes clubes que han quedado en el camino.

Los equipos que se mantienen con vida en esta competencia son: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Arsenal, Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain y Liverpool.

Los cruces de manera exacta se presentan de la siguiente manera:

Real Madrid vs Bayern Munich

Sporting de Portugal vs Arsenal

Barcelona vs Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain vs Liverpool

Sin dudas, estos partidos prometen grandes emociones, sobre todo por la presencia de clubes brillantes que siguen con vida en esta competencia.

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Uno de los principales atractivos es, por supuesto, el Bayern Munich de Luis Díaz, uno de los favoritos para alzar el trofeo de esta competencia.

Sin embargo, para confirmar su candidatura a este trofeo deberá medirse a uno de los grandes del balompié internacional, como lo es por supuesto, el Real Madrid.

Los 2 partidos que tendrán lugar en este 7 de abril son: Real Madrid vs Bayern y Sporting vs Arsenal. Mientras que los encuentros de ida de los cruces restantes se llevarán a cabo el 8 de este mismo mes.

Hora y dónde ver EN VIVO

Si desea disfrutar de estos encuentros, les contamos que puede hacerlo a partir de las 2:00 p.m. de Colombia. La transmisión oficial será a través de las señales de ESPN y Disney+, además de poder seguirlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de AS y Radioacktiva.