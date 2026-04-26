Arbeloa, peor que Xabi Alonso: el Madrid pierde puntos y LaLiga se le escapa

El Real Madrid vive uno de sus momentos más críticos de la temporada. Bajo el mando de Álvaro Arbeloa, el equipo ha perdido puntos clave en LaLiga y las comparaciones con Xabi Alonso no lo favorecen todo lo contrario.

El conjunto blanco pasó de pelear la cima a quedarse prácticamente sin opciones.

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En las últimas jornadas, el equipo ha dejado escapar puntos importantes, incluyendo empates y derrotas que lo alejaron del liderato. El golpe más reciente un empate agónico prácticamente deja el título en manos del FC Barcelona.

Peores números que Xabi Alonso

Mientras Xabi Alonso tenía un rendimiento más sólido, Álvaro Arbeloa presenta cifras preocupantes:

Más derrotas en menos partidos

Peor porcentaje de victorias

Mayor cantidad de puntos perdidos en poco tiempo

De hecho, el equipo ha llegado a perder hasta 13 puntos en una mala racha reciente, algo que marcó el declive en la temporada.

Un equipo sin reacción

Más allá de los números, lo que preocupa es la sensación en cancha.

Fragilidad defensiva constante

Goles recibidos en los minutos finales

Falta de control en momentos clave

Incluso acumula varios partidos consecutivos recibiendo goles, lo que evidencia problemas estructurales.

Críticas y presión total

La situación ya generó fuertes críticas desde la prensa y el entorno del club.

Algunos analistas consideran que el proyecto de Álvaro Arbeloa no ha logrado consolidarse y cuestionan sus decisiones tácticas y manejo del grupo.

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¿Fin de ciclo?

Con LaLiga prácticamente perdida y sin títulos importantes en el horizonte, el futuro del banquillo del Real Madrid vuelve a estar en duda.

El club incluso estaría analizando cambios para la próxima temporada.