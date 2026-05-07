Valverde revela la verdad de su pelea con Tchouameni que acabó en el hospital: “mi compañero no me ha pegado”

El Real Madrid se ha llenado de polémica este 7 de mayo por Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Ambos mediocampistas habrían protagonizado un polémico ‘rifirrafe’ que habría terminado con los dos yendose a las manos.

Esta información conmocionó a todo el público en España, sobre todo luego de revelarse que el futbolista uruguayo tuvo que ser llevado al hospital a causa de esta pelea.

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Luego de gran especulación, y de un comunicado del Real Madrid confirmando estos hechos, Federico Valverde rompió el silencio en redes sociales, y contó su versión de los hechos.

Federico Valverde rompió el silencio sobre su pelea con Aurelien Tchouameni

Las últimas semanas han sido sumamente caldeadas en el vestuario del Real Madrid. Luego de que se rumorara una discusión entre Antonio Rudiger y Álvaro Carreras, dos jugadores más tomaron el protagonismo.

Valverde se habría peleado con Tchouameni desde el pasado 6 de mayo. Todo esto a causa de fuertes entradas en el campo. Sin embargo, todo se habría extendido hasta hoy jueves, donde incluso habrían llegado a las manos.

La prensa española reveló este encuentro que habría desenlazado en una visita al hospital para Fede Valverde, a causa de una herida en su cabeza.

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En medio de estos rumores hubo otras especulaciones, que indicaban que Valverde incluso habría sufrido una pequeña amnesia. Sin embargo, el propio jugador uruguayo reveló lo ocurrido.

A través de su cuenta de Instagram, Federico Valverde rompió el silencio y contó su versión de los hechos al detalle. El uruguayo expresó que esta pelea en efecto ocurrió, no obstante fue claro al decir “en ningún momento mi compañero me ha golpeado”.

Según explicó Valverde, ambos tuvieron una acalorada discusión el 6 de mayo, pero nunca llegaron a las manos, y hoy se golpeó accidentalmente con una mesa, lo que causó una herida en su frente.

Comunicado de Fede Valverde. “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho” pic.twitter.com/AdEX7FaVOq — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) May 7, 2026

Del mismo modo, Valverde aprovechó para revelar que ha sido un fin de campaña difícil en el Real Madrid, sobre todo por la falta de titulos ganados.

Además, confirmó su compromiso con el club. De hecho, aseguró que está a la disposición de cualquier decisión que tome el equipo con este inconveniente.

Por el momento, el equipo blanco confirmó que abrirá un expediente disciplinario a ambos jugadores, mientras que Valverde se perderá el partido de este fin de semana ante el Barcelona, debido a una baja de 14 días por lo ocurrido.