Revelan importante detalle que puede perjudicar a la ‘tricolor’ contra Ghana: ¿Mala noticia para Colombia?

La Selección Colombia chocará con gran potencia el próximo 3 de julio en un partido imperdible frente a Ghana. El equipo ‘tricolor’ logró ganar su grupo, y empieza a dar golpes sobre la mesa en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para volver a confirmar su fuerza y avanzar a la próxima fase, Colombia deberá medirse en un partido imperdible a Ghana, quien clasificó como uno de los mejores terceros.

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La preparación de la ‘tricolor’ para este partido se mantiene a gran nivel. Sin embargo, recientemente se reveló una condición importante que habrá en este encuentro, y que podría perjudicar a la Selección Colombia.

Revelan importante detalle que puede perjudicar a Colombia contra Ghana

Sin lugar a dudas, Colombia ha demostrado un gran nivel durante los partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ se ha mantenido invicta, y solo ha recibido un gol en contra durante su andar.

Aun así, en dieciseisavos de final tendrá un nuevo escollo que, además, llega con potencia física y velocidad que puede complicar a los ‘cafeteros’.

A esto se suma un nuevo detalle que habrá durante este encuentro, y que además, puede complicar de sobremanera a Colombia.

En visperas de este partido, se pudo saber que Estados Unidos atravesará una gran ola de calor en los próximos días. La temperatura podría llegar hasta más de 40 grados centígrados en varios estados.

Aunque el foco central de estas afectaciones apuntan a varios estados, esto no incluiría a Kansas, donde se jugará el partido. No obstante, no se destaca que la humedad diga presente de forma notable en este encuentro.

Esta no será la primera vez que Colombia juegue en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 con grandes temperaturas. De hecho, contra Portugal esto ya se evidenció de manera notable.

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Aun así, los fanáticos de la ‘tricolor’ confían en que el equipo pueda volver a demostrar su mejor nivel y saque la victoria clave frente a Ghana.

Este partido tendrá lugar el próximo 3 de julio, y se espera que el balón empiece a rodar sobre las 8:30 p.m., en un encuentro que cerrará la gran fase de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.