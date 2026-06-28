¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Así quedó su calendario en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia se viene destacando como uno de los mejores equipos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los primeros partidos sorprendieron a todos los hinchas e ilusionaron a todos con la posibilidad de seguir avanzando en el torneo a medida que van pasando los partidos semana a semana.

Con James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz, Luis Suárez y otros deportistas vistiendo la camiseta tricolor, cientos de personas en todo el país empezaron a hablar sobre lo que sería el rendimiento de los jugadores. Ahora, tras empatar contra Portugal, demostró que ya está listo para jugar en la siguiente fase, en donde es un mata a mata directo, así que la única opción es ganar.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA?

Colombia y Portugal fueron los únicos equipos del grupo K que clasificaron a la siguiente fase en el grupo K. Así que ahora tendrán que enfrentar a Ghana y el equipo Europeo a Croacia Allí, tendrán que ganar si quieren avanzar a octavos de final, en donde cada vez son menos los equipos y más fuertes.

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La Selección Colombia va a jugar contra Ghana el próximo 3 de julio del 2026 a las 8:30 p.m. y va a tener transmisión en VIVO por medio de los canales nacionales Caracol y RCN en televisión abierta. Además, puede seguir el minuto a minuto en el Rock N’Gol de Radioacktiva por todas nuestras redes sociales, donde hablaremos de todos los detalles del encuentro.

¡𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗼́ 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼, 𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗜́𝗗𝗘𝗥𝗘𝗦! 1️⃣🔝 Termina nuestra fase de grupos, COLOMBIA 😍#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/YHF7m6Ue2R — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 28, 2026

Esto no será nada fácil, teniendo en cuenta que Ghana se clasifica como uno de los mejores tercero pero no solo eso, sino que tienen ganas de avanzar y hacer historia. Sin embargo, será un momento donde nos van a poner a prueba a todos los colombianos, pero el profe Néstor Lorenzo dio parte de tranquilidad, asegurando que se han venido preparando para todo eso.