¿Hechizo para Colombia? Famoso brujo ghanés amenazaría a la ‘tricolor’ para dieciseisavos de final

La Selección Colombia se prepara para su próximo gran encuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo jugará los dieciseisavos de final, luego de haber ganado su grupo sobre Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

El equipo ‘tricolor’ dirá presente en esta fase para medirse a Ghana, una de las grandes referentes del continente africano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los jugadores del equipo ghanés han sido protagonistas durante la fase de grupos. Sin embargo, hay otro detalle de Ghana que les ha dado popularidad en el torneo.

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Un famoso brujo de este país ha dicho presente en la competencia, e incluso, aseguró que ha metido su mano en los partidos del combinado de Africa.

¿Embrujo para Colombia? Famoso brujo ghanés amenazaría a la ‘tricolor’

Ghana ha sido uno de los equipos protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los liderados por Antoine Semenyo han sorprendido, sobre todo con resultados notables, como el empate a 0 ante Inglaterra.

Muchos han destacado el talento deportivo de esta selección. No obstante, su rendimiento se atribuye en redes sociales a otro protagonista.

Gracias a videos y declaraciones, en Ghana se ha hecho sumamente popular Nana Kwaku Bonsam, un brujo que estaría obrando para beneficiar a los africanos.

Este brujo se hizo bastante popular, sobre todo luego de asegurar que había hecho un embrujo en Harry Kane para que no anotara ante Ghana. El partido ante los ingleses resultó en un sorprendente 0-0.

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 El Brujo de Ghana, Nana Kwaku Bonsam, el mismo que anunció que no dejaría que Harry Kane marcara un gol contra Ghana dijo:



"Ahora libero a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra." 🧐🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/Yt5rK7RAFF https://t.co/swdmVrsNuy — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 24, 2026

De hecho, el delantero del Bayern Munich falló varias ocasiones claves que dejaron a todos incrédulos, y poco después se le atribuyeron al brujo ghanés, quien incluso ha estado presente en las gradas de los estadios.

Ahora la amenaza de Nana Kwaku Bonsam iría sobre la Selección Colombia. Este brujo planearía rituales para afectar a la ‘tricolor’ en los dieciseisavos de final.

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Muchos han empezado a temer por esto. Sin embargo, el propio brujo estuvo presente en el cierre de fase de grupos, donde Ghana perdió ante Croacia, por lo que algunos optan por no creer.

¿TRABAJANDO PARA QUE CONVALIDEN EL EMPATE?



El famoso brujo de Ghana apareció en la tribuna luego de que anularan el gol de Luckassen ante Croacia, que finalmente terminó siendo válido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/L59ssSlyA3 — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Lo cierto es que todo se definirá el próximo 3 de julio, cuando ambos equipos choquen en partido imperdible de eliminatorias por la Copa Mundial de la FIFA 2026.