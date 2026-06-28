¿Quién es el próximo equipo que va a enfrentar la Selección Colombia? Ya es oficial el encuentro

La Selección Colombia ya está lista para enfrentar la siguiente etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así que después de vivir un momento histórico y enfrentar por primera vez a Portugal, el encuentro quedó empatado. Esto quiere decir que ahora es líder y tendrá que dejarlo todo en la cancha para poder avanzar a la siguiente fase, pues en esta oportunidad es en el todos contra todos.

En esta oportunidad, la tricolor hace parte del grupo K y se enfrentara con los equipos clasificados del grupo L. Es decir que había gran expectativa, pues Inglaterra, Croacia y Ghana eran los encargados de definir quien sería el líder en esta oportunidad.

Leer más: ¿Juanfer Quintero le quitó la titular a James Rodríguez en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto se sabe

¿Quién es el próximo equipo que va a enfrentar la Selección Colombia?

Después de 90 minutos en donde tanto Colombia, como Portugal lucharon para poder conseguir los tres puntos y quedarse como los grandes líderes. Pero, en esta oportunidad el arco quedó en ceros, así que Colombia clasifica de primera así que se queda con la ventaja de jugar con el tercer puesto del grupo L.

Es decir, que ahora, la Selección Colombia va a jugar contra Ghana, en un partido en donde está obligado a ganar si es que quiere avanzar a octavos de final. Será un encuentro histórico, en donde James Rodríguez, Luis Díaz y Daniel Muñoz tendrán que dejar todo en la cancha.

Seguir leyendo: Perrito pronostica el resultado del Colombia vs Portugal y se hace viral: ¿Gana la ‘tricolor’?

Este partido se va a desarrollar el próximo viernes 3 de julio del 2026 a las 8:30 p.m. dio a conocer la FIFA en las últimas horas, cuando se habló del calendario oficial para la siguiente etapa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así que se espera que cientos de personas estén al tanto de todo lo que va a ser este importante torneo y lo que se viene para la siguiente etapa con la Selección Colombia.