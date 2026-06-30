¿Cuál es el mejor jugador de Ghana? El próximo rival de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ghana será el próximo rival en la Selección Colombia. El combinado africano llega a esta fase luego de superar una fase de grupos protagonizada por Inglaterra, Panamá y Croacia.

Esta clasificación les permite llegar a los dieciseisavos de final, y se medirá a la ‘tricolor’ con la promesa de dar un partido igualado lleno de emociones.

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Sin lugar a dudas, Ghana se caracteriza por ser un equipo físico que puede ser sumamente incómodo para Colombia. Frente a esto, si usted no conoce al combinado de Ghana, aquí les contamos cual es el mejor jugador de esta selección.

¿Cuál es el mejor jugador de Ghana?

Para nadie es un secreto que, la selección de Ghana ha sido una de las grandes protagonistas de las últimas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. El equipo africano ha participado de forma notable en el tiempo reciente.

En 2022 este equipo africano llegó hasta fase de grupos, luego de caer derrotado frente a Corea del Sur y Portugal.

Sin embargo, en este caso consiguieron su paso a la siguiente fase. Ghana logra decir presente a los dieciseisavos de final, y se medirá a la ‘tricolor’.

El equipo africano llega con un poderío notable, y una nómina llena de jugadores importantes quienes destacan en sus clubes. No obstante, hay un nombre puntual que resalta como el mejor de este combinado.

Se trata de, nada más y nada menos que, Antoine Semenyo, atacante que milita en el Manchester City de Inglaterra. Este extremo ha sido bastante desequilibrante, por lo que el peso del ataque recae en él, y en la velocidad que ya ha demostrado.

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Este es el jugador más potente del combinado de Ghana en la actualidad. Aun así, tampoco se pueden menospreciar nombres de experiencia como lo son Jordan Ayew o Iñaki Williams.

Fecha, hora y dónde ver el partido ante Colombia

En caso de que quiera apoyar a la ‘tricolor’ en su choque frente a este combinado africano, les recordamos que este partido tendrá lugar el próximo 3 de julio.

Este cotejo iniciará sobre las 8:30 p.m. y podrá ser disfrutado en las señales de Gol Caracol, Canal RCN, DSports, Disney+ y con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.