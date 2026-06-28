¿Era gol de Colombia con Dávinson Sánchez? Este es el video que genera dudas en los hinchas

La Selección Colombia no para de hacer historia y es que, en medio del encuentro contra Portugal, logró tener una actuación de lujo. Muchas personas estaban ansiosas por la llegada del gol, pues era la primera vez que se iban a encontrar para jugar en la cancha y más en un encuentro tan importante que iba a definir quién sería el equipo que pasaría como líder del grupo K.

Pese a que los dos equipos la estaban dejando toda en la cancha, el gol no llegaba y es que tanto la defensa como los arqueros lo estaban dejando todo en la cancha para poder quedarse con los puntos. Sin embargo, en el segundo tiempo, Dávinson Sánchez sorprendió a todos al meter la pelota en el arco de Portugal en lo que fue el único gol del partido, pero segundos más tarde quedó anulado por fuera de lugar.

🔎⚠️ ESTE ES EL OFFSIDE QUE LE COBRARON A DAVINSON SÁNCHEZ. https://t.co/y5HneKS7GV pic.twitter.com/R94jDJ4I4s — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

¿Sí era gol de Dávinson Sánchez? Video genera dudas

Aunque en los medios nacionales repitieron la jugada una y otra vez, asegurando que sí había sido gol de Dávinson con la Selección Colombia, el VAR tuvo otra opinión y aseguró que había un fuera de lugar. Los jugadores se juntaron en la cancha para negarse a aceptar esta decisión, pero era claro, un jugador no estaba en la posición adecuada.

Minutos después, se mostró el video del VAR en donde quedó en evidencia que Sánchez sí estaba en una posición adelantada, pero tan solo por unos milímetros. Según se puede ver en la imagen, la punta del zapato del jugador estaba un poco adelantada, así que la decisión fue clara y correcta, no era gol de la Selección Colombia.

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Pero no todo fue negativo, pues tampoco hubo gol de Portugal en ningún momento, así que los dos equipos se quedaron con un punto, clasificados a la fase dos de la Copa Mundial de la FIFA, con el marcador en ceros y celebrando por llegar tan lejos.

Ahora, Colombia tendrá que enfrentar a Ghana el próximo viernes 3 de julio del 2026 a las 6:30 p.m.; este es uno de los encuentros más esperados, en donde se espera que la tricolor logre marcar para pasar a octavos de final del campeonato del mundo.