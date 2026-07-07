Revelan gran ventaja de última hora que tendrá Colombia sobre Suiza: mejora el panorama

Colombia se mide a Suiza este 7 de julio, en un partido totalmente brillante para los fanáticos del fútbol alrededor del mundo. Ambos equipos chocarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la fase imperdible de los octavos de final.

Particularmente, el equipo ‘tricolor’ llega como favorito en un partido que, al menos sobre el papel, promete un resultado corto y lleno de tensión.

Más noticias: Los mejores memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026; Cristiano sale entre lágrimas

Sin embargo, el favoritismo de la ‘tricolor’ ha aumentado de forma notable en la última hora, gracias a una importante ventaja que tendrá Colombia sobre los europeos.

Revelan gran ventaja de última hora que tendrá Colombia sobre Suiza

Suiza ha sido uno de los equipos más sorprendentes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este combinado ha demostrado su poderío sobre la cancha, al imponerse a rivales de peso notable.

No obstante, este 7 de julio deberá superar el escollo más grande que ha encontrado en lo que va de torneo. Suiza jugará frente a Colombia por los octavos de final.

Aunque la ‘tricolor’ llega en mejor forma, Suiza confía en poder conseguir un resultado positivo, a pesar de tener una importante baja.

En las últimas horas de previa para este partido se ha revelado que Johan Manzambi, una de las jovenes figuras de este combinado, no podrá estar presente en el encuentro.

El jugador suizo de 20 años sufrió una lesión en una de sus rodillas durante un entrenamiento, por lo que no podrá ser parte del cotejo.

Manzambi ha sido una de las figuras del torneo, con un total de 3 goles, y un desequilibrio que ha resaltado por la potencia notable de su físico.

Claramente esto representa una ventaja para Colombia, aunque el combinado ‘tricolor’ aun deberá esforzarse al máximo para conseguir el gran triunfo, en uno de los partidos más importantes del último tiempo para el equipo ‘cafetero’.

Más noticias: La millonaria cifra que ganó Colombia por clasificar a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Les recordamos que este partido se llevará a cabo este 7 de julio, con un puntapié inicial imperdible y que tendrá lugar sobre las 3:00 p.m.

El ganador de este choque se medirá en cuartos de final al vencedor de Argentina y Egipto, quienes disputan el otro partido correspondiente a la llave derecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026.