Este será el resultado exacto de Colombia vs Suiza, según las casas de apuestas: ¿Goleada ‘tricolor’?

Colombia vs Suiza es, sin lugar a dudas, uno de los grandes atractivos de la jornada en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La ‘tricolor’ choca contra los ‘helvéticos’ en un partido imperdible por los octavos de final del torneo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo sueñan con llegar nuevamente a la mejor participación en la historia del país en este torneo. Sin embargo, para esto deberá vencer a este equipo europeo.

Más noticias: ¿A qué se dedica Pékerman actualmente? No tiene equipo pero sigue trabajando con fútbol

La emoción y expectativa por este partido es total. De hecho, si usted ya quiere empezar a imaginar como será este encuentro, aquí les contamos cual sería el resultado exacto según las casas de apuestas.

Así llegan Colombia y Suiza

Suiza y Colombia han sido, sin dudas, dos de los equipos más grandes de esta edición de 2026 en la Copa Mundial de la FIFA. Ambos combinados han chocado en la cancha con selecciones de nivel notable.

Los ‘helvéticos’ superaron a Argelia en la ronda previa. En los dieciseisavos, el equipo rojo avanzó con un marcador de 2 goles a 0 que le permitió avanzar sin problemas.

Por otro lado, Colombia venció a Ghana, con un partido de marcador corto, en el que la ‘tricolor’ se impuso por marcador por 1-0.

Ante esto, ambos equipos llegaron a los octavos de final, con la ambición de llevar a su equipo un paso más allá, y así acercarse un poco más al gran trofeo de esta competencia.

Más noticias: Los mejores memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026; Cristiano sale entre lágrimas

Claramente, este partido será sumamente igualado, y por ello, para muchos, es de pronóstico claramente reservado. Aun así, las casas de apuestas tienen un resultado entre los más probables.

De acuerdo con estos expertos, el resultado más probable en este partido en el tiempo regular es el 1-1, por lo que los equipos irían a la prórroga.

Aun así, las cuotas de estas páginas web muestra a Colombia como principal favorito a lograr la clasificación a la próxima ronda.

Cabe recordar que del otro lado de la llave estarán Argentina o Egipto, de acuerdo al equipo que logró vencer en el primer turno de esta jornada del 7 de julio.

El encuentro de Colombia está pautado para comenzar sobre las 3:00 p.m., con un puntapié que promete grandes emociones para los fanáticos del balompié.