Revelan la camiseta que Colombia usará contra Suiza: la ‘tricolor’ logrará récord inesperado

Colombia se prepara para lo que será un partido imperdible frente a Suiza. Luego de haber superado a Ghana en los dieciseisavos de final, la ‘tricolor’ aspira a llegar a jugar contra los helvéticos en un partido que será histórico.

La expectativa es total, sobre todo ante la posibilidad de que Colombia iguale su mejor participación en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, esta no es la única marca que Colombia podría alcanzar con este encuentro. La ‘tricolor’ podría alcanzar un logro curioso, solo con disputar este partido.

Revelan la camiseta que Colombia usará contra Suiza

Los fanáticos de Colombia se preparan para volver a apoyar a la ‘tricolor’. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ha recibido un gran apoyo, tanto en el país, como alrededor del mismo.

Claramente, al ser un partido tan importante como los octavos de final, todo el público está expectante para volver a apoyar a la ‘tricolor’.

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De hecho, muchos estaban a la espera de que camiseta usaría Colombia para este encuentro, y les contamos que la FIFA ya reveló las pautas a seguir.

La ‘tricolor’ utilizará camiseta amarilla, tal y como lo hizo en el último encuentro frente a Ghana. Sin embargo, de nuevo la combinación de pantaloneta y medias cambiará.

Colombia jugará con indumentaria local, pero pantaloneta y medias blancas, una combinación que hasta ahora no ha usado en este torneo.

Esta será la quinta combinación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que el uniforme ha cambiado en todos los partidos disputados.

La ‘tricolor’ logrará récord inesperado

En un principio esto puede parecer un dato irrelevante. Sin embargo, gracias a esta modificación, Colombia logrará una importante marca.

La ‘tricolor’ será la segunda selección con mayor cantidad de cambios y combinaciones en su indumentaria en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

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El primer lugar es ocupado por Francia, quien en 2018 usó 6 combinaciones distintas para 7 partidos disputados en el torneo.

Colombia se convertirá en la segunda selección en la historia de la Copa del Mundo que usa más de 4 combinaciones distintas de uniforme en un mismo mundial.

La primera fue Francia en 2018, que alcanzó a utilizar 6 combinaciones distintas, repitiendo solo en la semifinal y final. pic.twitter.com/LNvOPD4Rt9 — Piel Cardenal (@PielCardenal) July 5, 2026

Finalmente, les recordamos que este partido se jugará el próximo martes 7 de julio, con un puntapié inicial entre suizos y colombianos a las 3:00 p.m.