Los mejores memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026; Cristiano sale entre lágrimas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se sigue desarrollando y parece estar en su mejor momento, pues este lunes seis de julio del 2026 los fans del buen fútbol, vivieron un momento que pocos se esperaban. Tal y como lo definieron algunos hinchas, esta fue una final adelantada, en donde España y Portugal lucharon para poder avanzar a cuartos de final, por un lado con Yamal y por el otro con Cristiano Ronaldo.

No se trato de un encuentro fácil, durante más de 80 minutos, los dos equipos mantuvieron el marcador en ceros, así que muchos afirmaron, este se iría a un alargue. Sin embargo, en medio de una jugada que nadie vio venir, España logró abrir el marcador con el primer gol, a cargo de Merino en el minuto 90+1.

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Desde entonces, la selección española se dedico a defender con el fin de cerrar el partido y poder dejar este marcador, consolidando así su clasificación. Así fue, el arbitro dio tan solo seis minutos de reposición, en donde todo estuvo muy cerrado, en especial por los acercamientos de Cristiano Ronaldo al área.

Pese al esfuerzo, Portugal quedó eliminado y con esto, se cierra la etapa de Ronaldo en la selección de su país. Tal y como se había anunciado hace algunas semanas, el jugador se despide de las canchas y así anuncia su retiro con la selección que lo hizo popular en todo el mundo, pero con la que no logró levantar la Copa del Mundo.

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Los mejores memes que dejó la eliminación de Portugal de la Copa Mundial de la FIFA 2026; Cristiano Ronaldo sale llorando

En redes sociales, los fans de Cristiano no se hicieron esperar y dejaron los mejores memes frente a lo que fue el último encuentro del ‘Bicho’ y su última participación en una Copa Mundial de la FIFA. Sin duda, se trataría de una gran perdida para todos los fans de este jugador, que está muy cerca de llegar a los mil goles.

Cristiano en los contragolpes de Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/FsTcWmuf5z — Cobra🐍 (@CobraVIP) July 6, 2026

Yo devastado porque Cristiano Ronaldo se va de los Mundiales pic.twitter.com/yExnk2VWV4 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) July 6, 2026

Dale que ahí pica Cristiano Ronaldo

Cristiano todo el partido: pic.twitter.com/WlYwbtO7F1 — Fabipa (@fabipa90) July 6, 2026

Todos los fans de Cristiano Ronaldo ya no tenemos que apoyar a Portugal nunca más. pic.twitter.com/6oge56S2HY — MT2 (@madrid_total2) July 6, 2026

Otros también muestran su tristeza por la salida de uno de los mayores ídolos del fútbol, asegurando que se va una leyenda del campeonato.

– Mi papá: hijo qué pasa si estabas contento porque había un partido del mundial. – Yo viendo a Cristiano Ronaldo quedar eliminado: pic.twitter.com/XhErkMK4K1 — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) July 6, 2026