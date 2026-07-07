Polla de Radioacktiva para el partido Colombia vs. Suiza ¿Cuánto va a quedar el partido de la tricolor?

La Selección Colombia ya está lista para poder enfrentar su partido de octavos de final y así seguir avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esta oportunidad, la tricolor va a enfrentar a Suiza en lo que es uno de los partidos más esperados de la fecha, pero donde no tendrá un panorama nada fácil.

El seleccionado nacional demostró que está listo para hacer historia y llegar lejos en este torneo, pero la exigencia cada vez es mayor, así que los equipos tienen una defensa fuerte para evitar que les marquen y aprovechan cualquier oportunidad para atacar. Sin duda, todos los colombianos tienen la ilusión de que el equipo va a llegar lejos, así que podrá avanzar a la siguiente ronda sin problema, pero aún faltan 90 minutos para definir esto.

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Por eso, en la Polla de Radioacktiva, queremos saber cómo creen ustedes que va a terminar este partido de Colombia vs. Suiza el martes siete de julio del 2026. La primera persona en acertar cuál será el marcador de este partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ganará una boleta para el Festival Cordillera 2026.

¿Cómo participar en ‘La Polla’ de Radioacktiva con la Selección Colombia?

Si quiere ganar esta entrada, participar es muy fácil, debe dar el marcador exacto del partido durante los 90 minutos más el tiempo suplementario, sin contar el alargue. Además, es importante mencionar que nadie puede poner 0-0, pues este marcador es del equipo de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, así que no puede ser puesto por ninguno de nuestros oyentes. El pronóstico va hasta los 90 minutos.

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Los interesados pueden dejar el resultado en el formulario que aparece en la página web de Radioacktiva.com, el cual va a estar disponible hasta el 7 de julio del 2026. Se van a elegir a las cinco personas que respondan correctamente y respondan la llamada de ‘El Gallo’ para acertar en la trivia de la Selección Colombia