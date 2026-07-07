5 canciones para descubrir a System of a Down: una introducción completa al metal

System of a Down es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del nu metal. Esta agrupacikón ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por el peso y el reconocimiento que tiene a nivel internacional.

La banda de Serj Tankian ha logrado construir un gran legado, sobre todo por el poder de sus canciones, y el gran ritmo de sus composiciones.

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La cantidad de fanáticos que posee esta banda es bastante grande. Sin embargo, algunos aun no han entrado al mundo de esta agrupación. Si usted es uno de ellos, pero desea empezar en esto, aquí les tenemos 5 canciones claves para conocerlos.

5 canciones para descubrir a System of a Down

Sin lugar a dudas, System of a Down ha brillado de manera notable gracias a su catálogo. Varios de los éxitos de esta banda han resaltado de forma destacada, al punto de atravesar varias generaciones y fronteras.

Puntualmente, varias de las canciones de este grupo han resultado por ser icónicas para el género musical. Gracias a esto, hay ciertas composiciones resaltantes que son centrales para la industria, y por supuesto, para la carrera musical de la agrupación de Serj Tankian y compañía.

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De manera destacada, hay 5 canciones que son ideales para empezar a conocer a System of a Down. Si usted desea empezar a profundizar en la trayectoria de la banda, estos son 5 éxitos que no puede perderse:

1- ‘Chop Suey!’

2- ‘Toxicity’

3- ‘B.Y.O.B’

4- ‘Aerials’

5- ‘Sugar’

Para nadie es un secreto que System of a Down es una de las bandas con mayor cantidad de pasión y fanaticada alrededor del mundo. Justo así quedó demostrado curante el 2025, cuando pasaron por Colombia con un gran show.

Justamente estas 5 canciones son una muestra clara de las razones por las que los fanáticos de este grupo siguen a la banda con gran fidelidad, pasión, cariño, y emoción, especialmente con clásicos que han sido la banda sonora de miles de personas a través de los años.

Indudablemente, estos 5 éxitos encapsulan la fuerza de esta banda. Muchas de ellas demuestran la locura, furia y estridencia de una banda que ha enamorado a miles de fanáticos.