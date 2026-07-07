Partidos de HOY 7 de julio del 2026 en la Copa Mundial de la FIFA; Colombia busca avanzar a cuartos

Llegó la ultima fecha de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en esta oportunidad la Selección Colombia busca conseguir un cupo para avanzar a los cuartos de final. Este no será un partido nada fácil, pues tendrán que demostrar que tienen toda la preparación para así seguir avanzando en el torneo como uno de los mejores.

Los partidos de este martes siete de julio del 2026 serán los de la última fecha que se va a realizar en la fase de octavos de final. Así que el miércoles ocho de julio, los jugadores de todos los equipos clasificados van a tener una jornada de descanso especial para que puedan prepararse para lo que se viene en los cuartos.

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Esto quiere decir, que solo resta que cuatro equipos jueguen para definir si avanzan a la siguiente ronda o si quedan eliminado y escriben su historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos son Argentina, Egipto, Colombia y Suiza.

Partidos para ver HOY 07 de julio del 2026

Los primeros en encontrarse serán Argentina y Egipto, quienes tendrán que enfrentarse para demostrar quién es el mejor entre los dos. El juego se va a desarrollar en el estadio de Atlanta en Estados Unidos a las 11:00 a.m., con transmisión en VIVO por los canales de televisión nacional y en Caracol Radio en 100.9 FM.

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El segundo encuentro es entre Colombia vs. Suiza, uno de los partidos más esperados por cientos de hinchas que están ilusionados por ver a la tricolor de nuevo en acción. En esta oportunidad, el juego se va a desarrollar en Vancouver, en Canadá, desde las 3:00 p.m. hora Colombia y tendrá transmisión en VIVO por los canales nacionales, pero también en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Los ganadores de estos encuentros, serán los que se tendrán que enfrentar en los cuartos de final en la siguiente fase del torneo, avanzando cada vez más a la tan anhelada final a la que todas las selecciones quieren llegar.