La doble ventaja que tiene Suiza sobre Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia ya tiene la mira puesta en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Suiza en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la ronda. Ambos equipos llegan tras superar con éxito la fase anterior y buscarán imponer sus fortalezas para seguir con vida en el torneo.

Sin embargo, más allá del nivel futbolístico de cada selección, hay varios factores que podrían inclinar la balanza en un compromiso que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final. ¿Cuáles son?

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La ventaja de Suiza sobre Colombia en octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrotó a Ghana por 1-0 y se clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que se jugó en Kansas City. De esta manera, dieron su paso a la siguiente ronda y ya empiezan a analizar su rival, que tiene dos ventajas estratégicas sobre el combinado cafetero.

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La primera es que Suiza jugó contra Argelia en Vancouver, por lo que no deberá trasladarse a otro país o estado para enfrentar a Colombia. En cambio, Colombia sí lo dbeerá hacer y de hecho, es una de las selecciones que más se trasladó. Jugó en Guadalajara, Ciudad de México, Miami, Kansas y ahora Vancouver, pasando por los tres países anfitriones.

Ahora, los suizos jugaron el jueves dos de julio por la noche, mientras que Colombia el viernes tres. Por lo tanto, el equipo europeo tendrá un día más de descanso y compensació frente a la ‘Tricolor’. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tan solo tendrá tres días, incluyendo el viaje a Canadá.

¿A qué hora y cuándo jugará Colombia frente a Suiza?

La cita será este próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el Estadio de Vancouver en Canadá. Un juego decisivo y que deberán ganar o ganar para avanzar a cuartos de final.