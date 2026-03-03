Revelan el precio de salida que tendría Grand Theft Auto VI en PC y consolas: ¿Muy caro?

Grand Theft Auto VI es, sin dudas, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años en la industria de los videojuegos. Esta nueva parte de la icónica saga de Rockstar Games se prepara para encantar a miles de fans.

Aunque la espera ha sido larga, y este título incluso se ha visto sujeto a una cantidad enorme de cancelaciones y reprogramaciones, la expectativa por parte de los fans sigue siendo total.

La fecha de lanzamiento se acerca poco a poco, pero, una de las mayores preocupaciones es el precio que tendría en su salida, y aquí les contamos cual sería.

Revelan cual sería el precio de salida de GTA VI

El Grand Theft Auto VI ha presentado una buena cantidad de novedades en las últimas horas. Aunque todavía faltan meses para su lanzamiento, este videojuego empieza a prepararse para su llegada a consolas.

Desde PlayStation Game se filtró que Grand Theft Auto VI fue añadido como un nuevo código a la PlayStation Store. Esto suele darse poco antes de lanzar el juego a la reserva, por lo que pronto podrían abrirse este proceso de separación para los usuarios.

Ante esto, la emoción es total, aunque, muchos esperan cual podría ser su precio, sobre todo, al tratarse de uno de los videojuegos más esperados de este siglo.

Si bien aun no se conoce con exatitud cual podría ser este valor, la actualidad del mercado, y la expectativa que maneja este título, algunas tiendas han especulado cual podría ser su precio de salida.

Según Loaded, su versión estándar podría estar cerca a los 100 euros (434.900 pesos colombianos). Por otro lado, en PC el costo podría ser de 70 euros (304.430 pesos colombianos).

Cabe recordar que este juego inicialmente saldrá solo para consola. Aun así, su llegada a PC estaría asegurada aunque tardaría un poco más.

¿Cuándo sale el Grand Theft Auto VI?

Por el momento, los fanáticos deberán estar atentos, para así poder disfrutar de un videojeugo imperdible como lo es el Grand Theft Auto VI.

Este título está planteado para llegar a PS5 y Xbox Series el 19 de noviembre de 2026, mientras que PC no posee fecha fija, pero se proyecta a poder llegar al mercado internacional en el año 2027.