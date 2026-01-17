4 juegos de Steam que puede descargar GRATIS; ‘Ascendancy’ y más
Durante esta semana, los gamers podrán descargar juegos gratis y conservarlos para siempre en su biblioteca.
Steam es una de las plataformas de videojuegos para PC más utilizadas en el mundo. Se trata de una tienda digital desarrollada por Valve que permite comprar, descargar y jugar títulos de distintos géneros desde un solo lugar. Además, ofrece funciones como actualizaciones automáticas, comunidad de jugadores, logros, guardado en la nube y herramientas para desarrolladores independientes.
Con el paso de los años, Steam se consolidó como un espacio clave para el gaming en computador, tanto para grandes lanzamientos como para producciones más pequeñas. Uno de sus mayores atractivos es que, de forma periódica, habilita videojuegos gratuitos que los usuarios pueden añadir a su cuenta sin costo alguno.
A diferencia de las pruebas por tiempo limitado, estos juegos gratis quedan guardados para siempre en la biblioteca del usuario, lo que permite descargarlos y jugarlos en cualquier momento. Durante esta semana, la plataforma volvió a sorprender con una nueva selección de títulos que se pueden obtener sin pagar.
Entre las opciones disponibles hay propuestas muy variadas, pensadas para distintos tipos de jugadores. Estos son los cuatro juegos que se pueden reclamar de forma gratuita:
Reclamar estos títulos es un proceso sencillo. Solo hay que ingresar a la tienda de Steam desde la PC o el navegador, buscar cada juego por su nombre y seleccionar la opción para añadirlo a la biblioteca. Una vez hecho esto, los videojuegos quedarán asociados a la cuenta de forma permanente y podrán descargarse cuando el usuario lo desee.
