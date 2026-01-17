4 juegos de Steam que puede descargar GRATIS; ‘Ascendancy’ y más

Steam es una de las plataformas de videojuegos para PC más utilizadas en el mundo. Se trata de una tienda digital desarrollada por Valve que permite comprar, descargar y jugar títulos de distintos géneros desde un solo lugar. Además, ofrece funciones como actualizaciones automáticas, comunidad de jugadores, logros, guardado en la nube y herramientas para desarrolladores independientes.

Con el paso de los años, Steam se consolidó como un espacio clave para el gaming en computador, tanto para grandes lanzamientos como para producciones más pequeñas. Uno de sus mayores atractivos es que, de forma periódica, habilita videojuegos gratuitos que los usuarios pueden añadir a su cuenta sin costo alguno.

A diferencia de las pruebas por tiempo limitado, estos juegos gratis quedan guardados para siempre en la biblioteca del usuario, lo que permite descargarlos y jugarlos en cualquier momento. Durante esta semana, la plataforma volvió a sorprender con una nueva selección de títulos que se pueden obtener sin pagar.

Los juegos que se pueden descargar gratis en Steam

Entre las opciones disponibles hay propuestas muy variadas, pensadas para distintos tipos de jugadores. Estos son los cuatro juegos que se pueden reclamar de forma gratuita:

Murmurs of the Mist

Este título apuesta por una experiencia tranquila y centrada en la exploración. El jugador recorre escenarios envueltos en niebla mientras descubre una historia a través del entorno. Es una opción ideal para quienes disfrutan de los juegos narrativos y de ritmo pausado.

Dwarfare: All For The Forge

En este caso, la propuesta se inclina hacia la acción. El juego presenta combates rápidos protagonizados por enanos que deben defender una forja. Está pensado para partidas cortas y dinámicas, con mecánicas simples y directas.

Wizard's Gambit

Este videojuego combina elementos de fantasía con decisiones estratégicas. Cada enfrentamiento requiere pensar bien cuándo y cómo usar la magia disponible. Es una alternativa atractiva para quienes prefieren desafíos tácticos y un enfoque más reflexivo.

Ascendancy

La lista se completa con un título de ciencia ficción ambientado en el espacio. El juego se basa en la exploración y el progreso gradual, con sistemas que se van desbloqueando a medida que avanza la partida.

¿Cómo descargar los juegos GRATIS?

Reclamar estos títulos es un proceso sencillo. Solo hay que ingresar a la tienda de Steam desde la PC o el navegador, buscar cada juego por su nombre y seleccionar la opción para añadirlo a la biblioteca. Una vez hecho esto, los videojuegos quedarán asociados a la cuenta de forma permanente y podrán descargarse cuando el usuario lo desee.