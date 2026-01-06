Todos los videojuegos GRATIS que trae Steam y Epic Games en enero de 2026

El comienzo de enero trae buenas noticias para los jugadores de PC. Como ya es habitual, plataformas muy utilizadas como Steam y Epic Games Store arrancan el año con promociones especiales en las que liberan varios videojuegos para que puedan descargarse gratis.

Durante los primeros días del año, ambas tiendas ofrecen juegos de distintos géneros, pensados tanto para quienes disfrutan de la acción multijugador como para los que prefieren la aventura, el terror o la estrategia. Algunas de estas propuestas son permanentes y otras solo estarán disponibles por tiempo limitado.

La dinámica para adquirir estos videojuegos sin pagar es sencilla: solo se debe ingresar a la tienda correspondiente, descargar el juego desde la cuenta personal y añadirlo a la biblioteca. Una vez hecho este paso, el título queda asociado al usuario para siempre, sin límite de tiempo para descargarlo o jugarlo, incluso si la promoción ya terminó.

Videojuegos gratis disponibles en Steam y Epic Games Store

En el caso de Steam, la plataforma suma cuatro juegos que pueden descargase gratis:

Heist Royale propone partidas multijugador rápidas centradas en robos y enfrentamientos. Dark Chronicles: Reawakening of Evil ofrece una experiencia RPG con una historia oscura y elementos de terror. Journey to Shambhala apuesta por la exploración y la aventura, inspirada en mitos orientales. The Backrooms Deluxe 2 se enfoca en el terror psicológico dentro de escenarios inquietantes y laberínticos.

Por su parte, Epic Games Store libera dos títulos completos que solo podrán reclamarse hasta el 8 de enero. Uno de ellos es Total War: Three Kingdoms, un reconocido juego de estrategia ambientado en la China antigua, donde la gestión política y militar es clave. El otro es Wildgate, un shooter multijugador que combina combates, exploración y mecánicas de extracción en un entorno competitivo.