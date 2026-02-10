¿Cómo saber si alguien usa su PS4 y PS5? Guía rápida para identificar intrusos

PlayStation es una de las franquicias más grandes en la historia del ‘gaming’. Miles de personas disfrutan de los videojuegos gracias a esta marca, sus productos, y por supuesto sus consolas, las cuales han marcado a varias generaciones.

Si usted es un ‘gamer’ es probable que haya tenido alguna de las consolas que han sido lanzadas por Sony en los útimos años, como lo es el PS4 o el PS5.

Estas consolas brindan gran emoción, así como también tecnología de último nivel. No obstante, algo que pocos saben es que pueden haber intrusos en sus consolas, e incluso gente que las use de manera remota.

¿Cómo saber si alguien usa su PS4 o PS5?

El crecimiento de PS4 y PS5 en los últimos años es innegable. Miles de personas disfrutan de estas consolas, y de la forma en que su tecnología llena de emoción a los ‘gamers’.

Estos centros de juegos presentan novedades impensadas hace años, como lo es por ejemplo, la posibilidad de jugar a distancia.

Dicha opción es posible gracias a su cuenta de PlayStation Network, y a varios programas, como lo es el PlayStation Remote.

Por supuesto que, esta es una opción increíble por parte de Sony, aunque, también presta la posibilidad a que su consola sea utilizada por algún intruso.

Para evitar esto, aquí les contamos algunas señales con las que puede identificar esto justo a tiempo. La primera de ellas se puede detectar desde la PlayStation App.

Si usted ingresa allí, podrá ver el icono de su perfil, y al lado un circulo que indica su estado en línea. Este usualmente es verde, pero si lo ve azul, es probable que alguien más esté usando su consola.

Otra señal puede ser verificada desde la web de PlayStation. Allí encontrará el apartado de ‘Gestión de Dispositivos’. Si ve consolas que no reconoce, o que no son la suya, es posible que hayan intrusos en su cuenta.

Por último, otro aspecto que debe considerar es movimientos inusuales en sus transacciones, o la activación de dos pasos en su cuenta, sin que usted lo haya hecho. Esto podría delatar a un intruso.

Estos 3 factores son claves, para que así pueda detectar intrusos a tiempo. Si quiere evitar esto se recomienda: cerrar sesión en todos los dispositivos desde la web de PlayStation, desvincular métodos de pago, o agregar llaves de paso a su cuenta.