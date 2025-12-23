‘Call of Duty’ y más videojuegos legendarios de Vince Zampella: ¿Dónde jugarlos?

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, director de la exitosa franquicia ‘Call of Duty’, falleció a los 55 años en un accidente automovilístico en una autopista en el sur de California. La noticia generó gran nostalgia en la industria, pues se consolidó como uno de los grandes de los más importantes desarrolladores. Como homenaje, aquí recordaremos aquellos videojuegos más legendarios que marcaron un antes y un después.

Vince tuvo una influencia muy grande en la industria, pues ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno. Sin duda, su visión en el mundo de los videojuegos inspiró a jugadores y desarrolladores alrededor del mundo. ‘Call of Duty’ es uno de los que serán recordados en su catálogo, pues es una de las franquicias más exitosas desde su lanzamiento en 2003.

Videojuegos legendarios de Vince Zampella

El desarrollador falleció el pasado 21 de diciembre domingo en un tramo montañoso de una autopista en Los Ángeles, mientras iba en su Ferrari. Sin duda su fallecimiento generó gran nostalgia en la industria, pues era una ficha clave en la creación de videojuegos y sus obras en general.

Vince cofundó el estudio Infinity Ward, donde encabezó el desarrollo de los primeros ‘Call of Duty’ y otros videojuegos que marcaron un antes y un después. Aquí te contamos cuáles son y dónde puedes encontrarlos para jugar.

‘Call of Dutty’

Los videojuegos de guerra solían ser aburridos y muy técnicos. Vince, gracias a Infinity Ward mostró una nueva forma de jugar, desde la diversión, con ambientes más explosivos y diferentes modo de juego que encantaron a todos los gamers. Se ha consolidado como uno de los más exitosos y legendarios de la carrera de Vince.

Si desea jugarlo, lo podrá hacer desde su PC en Battle.net, Steam o la aplicación de Xbox. Asimismo, en consolas Play Station 4 y 5, Xbox One y Series X/S, o desde los celulares en Google Play Store o App Store gratuito.

‘Titanfall’

Es de acción pura en primera persona, cuenta con dos versiones, aunque la primera es más difícil de encontrar. Vince inventó un sistema para correr paredes y saltar robots gigantes. Sin duda, este estilo cambió por completo el ADN de los juegos de disparos para siempre.

Está disponible en Steam y EA App. A la venta para consolas de Xbox o puedes acceder al videojuego bajo una suscripción en EA Play.

‘Jedi: Fallen Order’

Cuando EA tenía problemas con Star Wars Zampella entregó un videojuego extraordinario. Cuando el mundo estaba saturado de Battle Royales, lanzó Apex Legends de sorpresa y se convirtió en un éxito instantáneo. El juego es totalmente gratuito para PC, consolas de PlayStation y Xbox, incluídos en la nube de Xbox Cloud Gaming.