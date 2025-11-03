Los 10 videojuegos más difíciles del mundo: Solo son aptos ‘superdotados’

Todos los días, cientos de personas en el mundo están al tanto de los nuevos lanzamientos de videojuegos que les podrían llamar su atención y, sin duda, lo ayudarán a pasar un rato agradable junto a su familia en casa. Sin embargo, en esta oportunidad le presentamos cuáles son esos títulos que se caracterizan por ser unos de los más difíciles que en varias ocasiones han puesto a prueba la mente de todos los que deciden superar estas misiones.

Con ayuda de la inteligencia artificial se dieron a conocer cuáles son esos juegos que en pocas ocasiones han llegado a su fin, pues no son fáciles de superar y ponen a prueba a todos los usuarios. Esto no solo por todo lo que se debe hacer, sino también por las misiones y lo que hay detrás que sorprende a los usuarios en redes.

Leer más: Los 3 videojuegos que llegan GRATIS en septiembre para PS5 y PS4

Los 10 videojuegos más difíciles del mundo

Sekiro: Shadows Die Twice (2019): Es uno de los más complejos que existen en la actualidad. Sus misiones hacen que las personas se pongan a prueba sobre todo lo que tienen que hacer y tienen que aprender una serie de patrones si es que quiere avanzar al siguiente nivel.

Dark Souls (2011): Es muy fácil morir en este juego, pues las pruebas van siendo cada vez más difíciles, por lo que para muchos es considerado uno de los títulos más complejos en la historia de los videojuegos. Tienes que hacer una exploración por diferentes mundos que te van a poner a prueba en varios momentos, sin que lo puedas imaginar.

Cuphead (2017): Todo el mundo se deja llevar de esos gráficos, que sin duda son unos de los más atractivos, amorosos y tiernos que puede encontrar. Sin embargo, todo cambia cuando se da cuenta de todos los patrones que debe seguir, en donde es de suma importancia poder estar pendiente de todo el entorno si es que quiere avanzar.

Super Meat Boy (2010): Pese a que ya tiene más de 15 años, para muchos es uno de los títulos más complejos, pues no solo pone a prueba toda la imaginación, sino que debe empezar a saltar por diferentes puntos si no quiere morir en el intento.

Seguir leyendo: ¿Cuándo es el Tokyo Game Show 2025? Fecha y videojuegos más esperados del evento

Ghosts ’n Goblins (1985): Es uno de los videojuegos más antiguos que hay en la actualidad, pero que sigue vigente debido a sus niveles de complejidad que llaman la atención de varios usuarios. Niveles sorpresa, enemigos y pocas vidas, hacen de este título uno de los más complejos.

Ninja Gaiden Black (2005): Es un juego de peleas ninja en donde la violencia al parecer se apodera de todo, por lo que llama mucho la atención de los usuarios, quienes tienen que vivir una experiencia muy cercana a la realidad. Hay quienes dicen que, desde el primer nivel, se convierte en un juego que es solo para experimentados.

The World’s Hardest Game (2008): Pese a que tiene uno de los gráficos más sencillos que se han visto hasta ahora, lo pone a prueba desde el primer momento. Es un juego en donde debe superar los laberintos si quiere avanzar y esto no es tan fácil como muchas personas suelen creerlo.

Battletoads (1991): Es uno de los juegos más clásicos que lleva años en el mercado, pero tiene un nivel llamado Turbo Tunnel que en varias ocasiones ha puesto a prueba a cientos de personas que no han podido avanzar de ese punto.

I Wanna Be The Guy (2007): Para muchos, es considerado un juego lleno de trampas, por lo que deben enfrentarse a niveles que los pone a prueba, pero no solo eso, sino que de manera inesperada puede morir.

The Lion King (SNES) (1994): Para muchos suele ser uno de los más sencillos, mientras que otros consideran que cada nivel es peor que anterior, por lo que sin duda tienen que poner su concentración a prueba si es que quieren avanzar en este juego. Es un gran reto si lo que quiere es tener una tarde en donde se ponga a prueba.























