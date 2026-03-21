Revelan el calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana 2026: fechas, rivales y más

Millonarios se prepara para una de las competencias más importantes de este primer semestre de 2026. El equipo capitalino fue parte del sorteo de la Copa Sudamericana el pasado 19 de marzo, por lo que ya conoce sus rivales.

Luego de eliminar a Atlético Nacional en la fase de clasificación, el equipo de la capital se medirá a clubes de gran nivel en los grupos de esta competencia.

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Una vez completado este proceso, se dio el conocer el calendario de Millonarios durante esta fase inicial, y por ello, para que no se pierda ni un detalle de la participación del ‘embajador’, aquí se lo dejamos.

Calendario de Millonarios para la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026

Los hinchas de ‘Millos’ estuvieron sumamente atentos al sorteo de la Copa Sudamericana 2026 durante el pasado jueves. El equipo de la capital fue parte de este proceso, el cual le permitió conocer a sus rivales para esta primera fase.

El equipo ‘embajador” fue sorteado en un grupo que compartirá junto a O’Higgins de Chile, Boston River de Uruguay y Sao Paulo de Brasil.

Claramente, cada uno de estos partidos estarán llenos de emociones, sobre todo por la presencia de clubes de prestigio de varios países del continente sudamericano.

Una vez culminado este sorteo, los hinchas del ‘albiazul’ estuvieron atentos a la programación de estos partidos, y como encajarían en el calendario de Millonarios.

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Durante este 20 de marzo, la CONMEBOL llevó a cabo el orden correspondiente, y les contamos que el orden de los partidos para el equipo de la capital se presenta de la siguiente manera:

Fecha 1: O’Higgins vs Millonarios – Estadio El Teniente – 7 de abril – 5:00 p.m.

Fecha 2: Millonarios vs Boston River – Estadio Nemesio Camacho El Campín – 14 de abril – 9:00 p.m.

Fecha 3: Millonarios vs Sao Paulo – Estadio Nemesio Camacho El Campín – 28 de abril – 7:30 p.m.

Fecha 4: Boston River vs Millonarios – Estadio Centenario – 7 de mayo – 5:00 p.m.

Fecha 5: Sao Paulo vs Millonarios – Estadio Morumbi- – 19 de mayo – 7:30 p.m.

Fecha 6: Millonarios vs O’Higgins – Estadio Nemesio Camacho El Campín – 26 de mayo – 5:00 p.m.

Ⓜ️🏆 Calendario de Millonarios en la Copa Sudamericana



F1 ✈️ O’Higgins Vs Millonarios

🗓️7 de abril

⏰ 5:00PM

🏟️ El Teniente



F2 🏠: Millonarios Vs Boston River

🗓️ 14 de abril

⏰ 9:00PM

🏟️ El Campín



F3 🏠: Millonarios Vs São Paulo

🗓️ 28 de abril

⏰ 7:30PM

🏟️ El Campín — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 20, 2026

El equipo de la capital buscará acumular la mayor cantidad de puntos posibles en esta fase, para así conseguir su pase a la etapa eliminatoria de la Copa Sudamericana 2026.