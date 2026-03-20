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Créditos: Equipos que van a la Sudamericana y Libertadores – Redes sociales del América de Cali, Millonarios y Santa Fe

¿Cómo quedaron los grupos de Libertadores y Sudamericana? Estos son los rivales de Millonarios

Estos son los equipos que tendrán que enfrentar los clubes colombianos en los torneos internacionales.

Daniela González

La espera terminó, y es que después de vivir unos encuentros deportivos en donde los equipos dejaron todo para poder avanzar en los torneos internacionales. Finalmente, este jueves 19 de marzo se van a conocer los grupos de la Libertadores y la Sudamericana que se van a jugar en los próximos días.

En esta oportunidad, Colombia tiene gran representación en los dos torneos; en el caso de la Copa Sudamericana, se encuentran el América de Cali y Millonarios. Mientras que en el caso de la Libertadores, están Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Sin duda, los colombianos van a tener que viajar a otros países con el fin de sumar y avanzar a las siguientes rondas del torneo. Pero esto no será una tarea fácil, teniendo en cuenta los otros equipos internacionales que se encuentran en el torneo y que ya han ganado en varias oportunidades en Libertadores y Sudamericana.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

  • Flamengo
  • Estudiantes de la plata
  • Cusco
  • Independiente Medellín

Grupo B

  • Nacional
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Tolima

Grupo C

  • Fluminense
  • Bolívar
  • Dep. La Guaira
  • Independiente Rivadavia

Grupo D

  • Boca Juniors
  • Cruzeiro
  • U. Católica
  • Barcelona

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthias
  • Santa Fe
  • Platense

Grupo F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior de Barranquilla
  • Sporting Cristal

Grupo G

  • LD.U Quito
  • Lanús
  • Always Ready
  • Mirassol

Grupo H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central

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Así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026

Grupo A

  • América de Cali
  • Tigre
  • Macará
  • Alianza Atlético

Grupo B

  • Atlético Mineiro
  • Cienciano
  • Puerto Cabello
  • Juventud

Grupo C

  • Sao Paulo
  • Millonarios
  • Boston River
  • O’Higgins

Grupo D

  • Santos
  • San Lorenzo
  • Deportivo Cuenca
  • Recoleta

Grupo E

  • Racing
  • Caracas
  • Independiente
  • Botafogo

Grupo F

  • Gremio
  • Palestino
  • Montevideo City Torque
  • Deportivo Riestra

Grupo G

  • Olimpia
  • Vasco Da Gama
  • Audax Italiano
  • Barracas Central

Grupo H

  • River Plate
  • R.B Bragantino
  • Blooming
  • Carabobo

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