¿Cómo quedaron los grupos de Libertadores y Sudamericana? Estos son los rivales de Millonarios
Estos son los equipos que tendrán que enfrentar los clubes colombianos en los torneos internacionales.
Estos son los equipos que tendrán que enfrentar los clubes colombianos en los torneos internacionales.
La espera terminó, y es que después de vivir unos encuentros deportivos en donde los equipos dejaron todo para poder avanzar en los torneos internacionales. Finalmente, este jueves 19 de marzo se van a conocer los grupos de la Libertadores y la Sudamericana que se van a jugar en los próximos días.
En esta oportunidad, Colombia tiene gran representación en los dos torneos; en el caso de la Copa Sudamericana, se encuentran el América de Cali y Millonarios. Mientras que en el caso de la Libertadores, están Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
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Sin duda, los colombianos van a tener que viajar a otros países con el fin de sumar y avanzar a las siguientes rondas del torneo. Pero esto no será una tarea fácil, teniendo en cuenta los otros equipos internacionales que se encuentran en el torneo y que ya han ganado en varias oportunidades en Libertadores y Sudamericana.
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