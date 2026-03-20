¿Cómo quedaron los grupos de Libertadores y Sudamericana? Estos son los rivales de Millonarios

La espera terminó, y es que después de vivir unos encuentros deportivos en donde los equipos dejaron todo para poder avanzar en los torneos internacionales. Finalmente, este jueves 19 de marzo se van a conocer los grupos de la Libertadores y la Sudamericana que se van a jugar en los próximos días.

En esta oportunidad, Colombia tiene gran representación en los dos torneos; en el caso de la Copa Sudamericana, se encuentran el América de Cali y Millonarios. Mientras que en el caso de la Libertadores, están Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

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Sin duda, los colombianos van a tener que viajar a otros países con el fin de sumar y avanzar a las siguientes rondas del torneo. Pero esto no será una tarea fácil, teniendo en cuenta los otros equipos internacionales que se encuentran en el torneo y que ya han ganado en varias oportunidades en Libertadores y Sudamericana.

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Flamengo

Estudiantes de la plata

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C

Fluminense

Bolívar

Dep. La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D

Boca Juniors

Cruzeiro

U. Católica

Barcelona

Grupo E

Peñarol

Corinthias

Santa Fe

Platense

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior de Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G

LD.U Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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Así quedaron los grupos de la Sudamericana 2026

Grupo A

América de Cali

Tigre

Macará

Alianza Atlético

Grupo B

Atlético Mineiro

Cienciano

Puerto Cabello

Juventud

Grupo C

Sao Paulo

Millonarios

Boston River

O’Higgins

Grupo D

Santos

San Lorenzo

Deportivo Cuenca

Recoleta

Grupo E

Racing

Caracas

Independiente

Botafogo

Grupo F

Gremio

Palestino

Montevideo City Torque

Deportivo Riestra

Grupo G

Olimpia

Vasco Da Gama

Audax Italiano

Barracas Central

Grupo H