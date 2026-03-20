¿Se ofendió? Así reaccionó Rene Higuita cuando presentador nombró a Nacional en Sudamericana

El pasado jueves 19 de marzo del 2026 se realizó el sorteo de los torneos Sudamericana y Libertadores; en esta oportunidad, Millonarios, América de Cali, Junior de Barranquilla, Tolima, Independiente Medellín Santa Fe van a participar. Por eso, ya se dieron a conocer cuáles serán los grupos de cada uno y cuáles serán los primeros contrincantes que tendrían en esta primera etapa del campeonato.

Marina Granziela y Juan José Buscalia fueron los presentadores oficiales del Sorteo de la Sudamericana, quienes no solo estaban al tanto de todos los grupos, sino también dando algunos datos curiosos de los que habían clasificado al torneo. En esta oportunidad, uno de los jugadores que estaba sacando las balotas era René Higuita, ídolo de la Selección Colombia y de Atlético Nacional.

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Millonarios y Nacional son los rivales eternos, por lo que cada partido de estos equipos se convirtió en algo que todos quieren ver, por la calidad de fútbol, pero también porque es todo un clásico. Los dos equipos tenían que jugar un partido definitivo, en donde el gran ganador se quedaría con el cupo a la Sudamericana.

Después de 90 minutos, el gran ganador fue Millonarios con un resultado 3-1, en donde se vivieron varios momentos que se replicaron en la prensa internacional, en donde hablaban del rendimiento de los dos equipos más grandes del país. Sin embargo, este resultado, sin duda, no le gustó a los hinchas verdolagas, quienes se mostraron un poco “decepcionados” con lo que pasó en el partido.

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En medio de la transmisión del sorteo de la Sudamericana, Rene Higuita sacó la balota en donde estaba Millonarios para el Grupo C. De inmediato, el presentador mencionó que el equipo de la capital había clasificado, después de ganar el partido contra Atlético Nacional.

Las cámaras enfocaron a René Higuita, hincha de Nacional y quien en diferentes oportunidades ha mostrado su apoyo público al cuadro verdolaga. El jugador hizo un gesto que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde muchas personas hablaron de su “inconformismo” con este comentario.