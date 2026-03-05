Así fue el golazo de Rodrigo Contreras en Nacional vs Millonarios por Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana 2026 comenzó con un cruce que, por sí solo, ya captaba toda la atención del fútbol colombiano: Atlético Nacional frente a Millonarios FC en la fase previa del torneo. No es habitual que dos equipos de esta magnitud se encuentren tan temprano en una competencia internacional, y el premio es claro: un cupo en la fase de grupos.

El partido se disputó en el Estadio Atanasio Girardot, con presencia exclusiva de hinchas locales por disposición logística. Más de 40.000 aficionados acompañaron al conjunto verdolaga en una noche que, desde el inicio, se jugó con intensidad pero también con cautela, entendiendo lo mucho que había en juego.

A los 20 minutos se produjo la acción que marcó el rumbo del encuentro. Rodrigo Contreras, delantero argentino de Millonarios, observó que David Ospina estaba adelantado y decidió probar desde una distancia poco habitual. El remate, ejecutado desde más atrás de la mitad de la cancha, recorrió más de 60 metros antes de meterse en el arco. Fue un gol llamativo, de esos que se repiten durante días, y que puso el 0-1 para el equipo bogotano en condición de visitante.

¡¡¡YA ESTÁ!!! ¡¡¡CIERREN EL ATANASIO GIRARDOT!!! Golazo de atrás de mitad de cancha de Rodrigo Contreras para vencer a David Ospina y marcar el 1-0 de Milllonarios contra Atlético Nacional.



Para Contreras, además, significó su segunda anotación en Copa Sudamericana. El primero lo había conseguido en 2017 defendiendo los colores de Arsenal de Sarandí frente a Sport Recife. Con el paso de los años también sumó minutos en esta competencia con Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, lo que demuestra su recorrido internacional.

Nacional no tardó demasiado en reaccionar. Ocho minutos después del tanto visitante, Nicolás Rodríguez encontró el empate. El mediocampista, que llegó esta temporada procedente del Orlando City SC, marcó así su primer gol en torneos Conmebol. La igualdad devolvió tranquilidad a los locales y mantuvo abierta la serie. Para el segundo tiempo, Leonardo Castro amplió la serie, poniendose 2 – 1 sobre el conjunto verdolaga.

Más allá del resultado parcial, el duelo dejó claro que esta fase previa de la Sudamericana no será un simple trámite. Con historia, rivalidad y clasificación en juego, el enfrentamiento entre Nacional y Millonarios arrancó el torneo continental con un tono competitivo.

