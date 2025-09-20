¿Richard Ríos es hincha de Millonarios? Este es el video viral de su infancia que lo revelaría

Richard Ríos es una de las figuras más grandes del fútbol colombiano en la actualidad. El mediocampista originario de Vegachí ha ganado gran reconocimiento en el país, gracias a su talento demostrado en la Selección Colombia.

Este jugador ha brillado de gran manera en los últimos meses, y resalta como una de las figuras jóvenes más resaltantes de la actualidad en el balompié de Colombia.

Aunque hace varias semanas la ‘tricolor’ no ha jugado, el nombre de Richard Ríos se ha hecho viral por un video que podría indicar que es hincha de Millonarios.

¿Richard Ríos es hincha de Millonarios?

La carrera de Richard Ríos tuvo un inicio diferente al usual en los futbolistas en Colombia. Aunque este mediocampista nació en Vegachí, su carrera dio inicio en Brasil.

El primer club de fútbol profesional para Richard Ríos fue el Flamengo en el año 2020, pero, algunos videos indicarían que su infancia si se llevó a cabo en Colombia y cercano al balompié local.

Uno de ellos fue viral en las últimas horas, en lo que sería la presencia de Richard Ríos en un partido entre Millonarios e Itagüí en 2013.

En la grabación se puede ver a Dayro Moreno con la camiseta azul luego del partido, mientras se va al vestuario. Sin embargo, lo que llamó la atención de varios fanáticos fue la aparición de un niño junto al delantero.

Un joven con gran parecido al actual jugador del Benfica se ve junto a Dayro, y parece pedirle la camiseta mientras lo ve con una sonrisa.

Esta grabación se hizo rápidamente viral, e hizo que muchos teorizaran con la posibilidad de que el mediocampista sea hincha de Millonarios.

Cabe aclarar que, aunque el parecido es claro, al menos por el momento no existe confirmación de que este niño presente en el video sea Richard Ríos, aunque algunos fans han comparado la grabación con fotografías del futbolista en su infancia y la similitud parece real.

Qué locura pensar que en 2013 Richard Ríos era recoge bolas en Itagüí y le pedía la camiseta a Dayro Moreno tras un Millonarios – Águilas Doradas.



Hoy, más de 10 años después, comparten camerino en la Selección Colombia 🇨🇴.



De soñar con una camiseta… a vivir el mismo sueño.

Sin embargo, los hinchas del ‘embajador’ han empezado a teorizar sobre esta posibilidad e incluso lo destacan como uno de los suyos.

Lo cierto es que este sería un gran recuerdo para el fútbol colombiano, en el que se vería a dos grandes protagonistas de la ‘tricolor’, como es el caso de Dayro Moreno y Richard Ríos.