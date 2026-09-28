Revelan cuantos episodios tendrá ‘Dragon Ball Beerus’: esta es su fecha de estreno

‘Dragon Ball Beerus’ es una de las entregas más esperadas del mundo del anime en este 2026. El icónico mundo de Goku volverá a presentar una nueva serie, con batallas imperdibles y una readaptación totalmente imperdible.

Luego del lanzamiento de varios arcos en los últimos años, la creación de Akira Toriyama volverá a reunir parte de sus últimas entregas, con el estreno de una reedición imperdible.

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Esta se trata de, nada más y nada menos que, ‘Dragon Ball Beerus’, un anime que desde su anuncio ha emocionado a miles de fanáticos, y aquí les contamos lo que se sabe hasta ahora, incluida la cantidad de capítulos.

Revelan cuantos episodios tendrá ‘Dragon Ball Beerus’

Indudablemente, ‘Dragon Ball Beerus’ ha vuelto a emocionar a los amantes de la creación de Akira Toriyama. Después del brillo de ‘Dragon Ball Super’ y ‘Dragon Ball Daima’, este anime volverá con una nueva versión.

Este será un anime que presentará todos los detalles de la llegada de Bills al mundo de Goku. Esta adición había sido inicialmente en formato de película con ‘La Batalla de los Dioses’.

Sin embargo, en este 2026 se reversionará la llegada de este personaje al anime, esta vez con una serie que estará imperdible.

El nuevo lanzamiento presentará estos detalles, y además incorporará otros arcos pertenecientes al anime, como es el caso de ‘La Resurrección de Freezer’.

Esto inicialmente se compactaría en un total de 19 episodios que estarán llenos de emociones y novedades para los fanáticos del anime a nivel internacional.

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En un principio se desconoce donde podrá verse este anime con exactitud. Sin embargo, los rumores empiezan a indicar que el gran estreno de esta producción se daría a través de la plataforma de ‘streaming’ de Crunchyroll.

TV Anime "Dragon Ball Super: Beerus" is listed for 19 EPISODES in total & Crunchyroll will stream the series! As an enhanced version of original series, "Beerus" series will cover first 03 Story Arcs: ‘Hakaishin Beerus Arc’, ‘Freeza’s Revival Arc’ & ‘Universe 6 Arc’. https://t.co/oCrkZKiA0O — Sugoi LITE (@SugoiLITE) September 28, 2026

¿Cuánto falta para su estreno?

Si usted es uno de los profundos fanáticos de este universo de batallas, le contamos que el gran estreno de este anime está pautado para darse durante el próximo 11 de octubre.

En esa fecha se podrá volver a disfrutar de toda la acción de Goku y el resto de Guerreros Z, en historias de combate imperdibles.