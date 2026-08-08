Los tres mejores capítulos de Dragón Ball según expertos; tienen puntaje casi perfecto 

Uno de los mejores animes que han tenido transmisión en televisión y en diferentes plataformas de streaming es Dragon Ball. La producción de Akira Toriyama es una de las mejores, no solo por la cantidad de vistas que tiene, sino porque su historia logró contagiar tanto a grandes como a pequeños de diferentes lugares del mundo.

Llegó a conseguir tanto éxito, que se hicieron varias versiones con el fin de poder conseguir responder a la demanda de cientos de personas, que estaban a la expectativa de qué era lo siguiente en la producción. La primera versión que se estrenó en 1989 tiene en total 291 episodios, así que era un poco compleja de ver, pero sus fans dicen que sin duda, valió la pena.

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¿Cuáles son los mejores tres capítulos de Dragon Ball?

A lo largo de la historia del anime, en varias oportunidades se ha hablado sobre cuáles son los mejores episodios de esta producción. Ahora, te presentamos cuáles son los mejores tres que tienen una excelente calificación en IMDb por expertos, quienes han mencionado que es una cinta “perfecta”:

El tercer puesto es para ‘Dragon Ball Z en el episodio Another Super Saiyan?’, que tiene una puntuación de 8.6 puntos de 10 posibles. Allí muestra todo lo que pasa tras la llegada de Freezar y su padre, el Rey Cold, cuando aterrizan en la tierra con un plan maligno que podría acabar con la tierra, pero, por fortuna, un joven aparece de repente, se transforma y salva todo de una manera que nadie esperaba.

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Para el segundo puesto se habla del capítulo ‘Dragon Ball Z: episodio Transformed at Last’; tiene un puntaje de 8.9 puntos de 10 posibles. Allí se cuenta la historia de la transformación de Goku a un Super Saiyajin en el nuevo planeta de Namek; todo pasa después de que pasa por una furia que nadie se imagina tras enterarse de la muerte de Krilin a manos de uno de los villanos.

Finalmente, el mejor capítulo de Dragon Ball es ‘Dragon Ball Z Final Atonement’; tiene una puntuación de nueve puntos de diez posibles, siendo el mejor valorado por varias personas fans de la serie. Es uno de los más tristes, en donde muestran el sacrificio de Vegeta, uno de los personajes más queridos de la serie, quien busca destruir a Majun Buu, pero se desata una batalla que nadie esperaba, emocionando, pero también haciendo llorar a más de uno.